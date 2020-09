Impulsan la reactivación de la Ría de Chelem

PROGRESO.– Continuando con los esfuerzos por impulsar el desarrollo del sector pesquero en el municipio, esta mañana el alcalde de Progreso Julián Zacarías Curi, acudió a la ría de “Guadalupe” en la comisaría de Chelem Puerto, con la finalidad de planificar las mejoras que próximamente se realizarán y que beneficiaran a más de 60 miembros del padrón de pescadores de la localidad.

Acompañado por la comisaria de Chelem Puerto, Bianey Chim Pat y el presidente del refugio pesquero, Isidro Castillo Matú, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones para detectar las áreas que requieren atención, así como para escuchar de viva voz las necesidades de los miembros del refugio.

En ese sentido, el edil destacó que las mejoras al refugio, constarán de la rehabilitación del muelle y la zona de atracadero, renovación de baños, reinstalación eléctrica, rehabilitación del sistema de agua potable, saneamiento de los alrededores y trabajos de pintura.

Por su parte, Zacarías Curi externó: “el sector pesquero es el principal motor del municipio, por ello estamos trabajando con acciones firmes para mejorar las instalaciones de cada puerto, con el objetivo de beneficiar no solo a los pescadores, si no a quienes viven del turismo y otros oficios ligados a este sector, buscamos un mejor futuro para la pesca, con las herramientas adecuadas para llevar al máximo su desarrollo y así contribuir al sustento de sus familias”.

En ese contexto, Herbert Sosa Flores, pescador de la zona, expresó: “estamos contentos y agradecidos, pues durante muchos años con nuestros propios recursos hemos levantado este lugar, pero debido a la pandemia no hemos podido trabajar, asimismo por las afectaciones de “Cristóbal”, nos hemos quedado sin recursos para solventar el mantenimiento además que nunca habíamos recibido ningún tipo de apoyo”

Y agregó: “por eso es que agradezco al alcalde Julián Zacarías Curi el interés que ha demostrado en ayudarnos, pues esto traerá grandes beneficios para todos y más adelante cuando podamos recibir a los turistas verán la nueva cara de esta ría, que por muchos años había estado en total abandono y que gracias a los esfuerzos compartidos con el alcalde serán testigos de un cambio total”.

Asimismo, Arturo Chan Caamal, también pescador, comentó: “le urge un cambio a nuestro refugio, pues en el caso del muelle, las maderas están viejas y se desprenden con facilidad, por lo que representa un peligro, no solo para nuestros compañeros si no para quienes nos visitan, asimismo existen otras necesidades como la luz, pues en ocasiones nos quedamos a oscuras, debido a que no hay un sistema adecuado, pero gracias a que el alcalde Julián Zacarías Curi nos escuchó sabemos que pronto contaremos con mejores instalaciones que nos van a permitir trabajar mejor”.

Cabe señalar que el refugio, cuenta con alrededor de 60 miembros, así como 40 embarcaciones, las cuales debido a la actual pandemia por el COVID-19, se encuentran laborando al 50% de su capacidad.

Estas acciones reafirman el compromiso que el alcalde Julián Zacarías Curi se ha dispuesto a cumplir para contribuir al desarrollo de Progreso de forma integral, abarcando todos los sectores e impulsando nuevos proyectos que generaran más oportunidades de trabajo, asimismo se suman a las mejoras que se continúan realizando en el refugio pesquero de Chuburná puerto, por mencionar algunos.

Por último, el edil expresó “en esta administración estamos trabajando para ofrecer mejores condiciones a los pescadores y así facilitar el trabajo para que exista una mejor productividad, de quienes día con día salen a buscar el sustento para sus familia, la pesca es fundamental para el desarrollo económico de Progreso, por ello impulsaremos con gran fuerza proyectos que beneficien al sector y que permita que las familias que dependen de esta actividad salgan adelante”.

Durante la visita estuvo presente también el regidor de comisarías y cementerios, Luis Armando Reyes Maldonado; el titular de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología, Karim Dib Lopez; el titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso, Rafael Luna Gutiérrez; y el titular de la Unidad de Comisarías, Carlos Sáenz Sánchez.