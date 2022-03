Incumplen pagos por obras del Tren Maya: AMIC

-La agrupación lamentó que no se respete a las compañías locales en estas obras

El presidente de la delegación local de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Jorge Villalobos Herrera, afirmó que trabajar en el proyecto de edificación del Tren Maya les resulta poco redituable para las empresas locales, ante la carencia de cumplimiento en pagos a los trabajadores.

Dijo que quienes intervienen en las obras de los tramos III y IV del proyecto siempre se quedan sin mano de obra debido a que ya no hay interés local por laborar en el sitio.

«En el sector del Tren Maya no hay suficiente mano de obra, todo el tiempo están publicando profesionales, obreros, por qué, porque tienen la experiencia de que no se les cumple con sus pagos. No reditúa porque hay mucha inseguridad, no hay contratos formales, hay inseguridad laboral», externó.

En el caso de Yucatán, las obras de construcción del Tren Maya, se extienden del municipio de Maxcanú, en el poniente de la entidad, hasta los límites con el Estado de Quintana Roo, lo que ha generado una importante demanda de mano de obra.

Sin embargo, hay quejas en torno al sistema de contratación que se emplea es desconocido para estas y muchos de los obreros, sobre todo, porque está plagado de subcontrataciones, algo que genera atrasos o falta de pagos y múltiples anomalías que generan que los trabajadores desistan de su labor.

«Cuando ofrecen trabajo a través de terceros sin anticipo, sin un contrato formal y generalmente, terminan debiendo, no cumpliendo con los pagos. Las empresas que tienen el contrato, no tenemos acceso a ellas. Generalmente, se nos presentan operadores o subcontratistas y nos quieren hacer el subcontrato del subcontrato», puntualizó.