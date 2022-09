Inicia operación de las Rutas Nocturnas de transporte “Va y Ven”

Trabajadores ahora cuentan con una opción de movilidad las 24 horas que sea segura, ágil, cómoda, moderna y, sobre todo, signifique ahorros de tiempo y dinero. / Se da un paso más para seguir transformando la vida de los yucatecos con servicios de calidad y a la altura de lo que merecemos los yucatecos.

MÉRIDA.– Como parte de la transformación al sistema de transporte público que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal, la noche de ayer miércoles comenzaron a operar las nuevas Rutas Nocturnas del sistema de transporte “Va y ven”, con las cuales los trabajadores cuentan con una opción de movilidad las 24 horas del día que sea segura, ágil, cómoda, moderna y, sobre todo, signifique ahorros de tiempo y dinero.

Por instrucción de Vila Dosal, el titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Rafael Hernández Kotasek, acudió a los paraderos ubicados en el Centro Histórico de la ciudad para supervisar el funcionamiento este nuevo servicio, que se brinda al a población a través de 13 rutas nocturnas, que operarán de miércoles a sábado, de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

En punto de las 11 de la noche, Hernández Kotasek abordó la ruta 60 Sur para constatar su primer recorrido, donde también estaba José Alfredo Chalé Pech, quien se dirigía a su casa después de su jornada laboral en un comercio de artesanías del centro histórico de la ciudad.

Chalé Pech resaltó los beneficios del nuevo servicio nocturno de transporte, ya que sale de trabajar después de las 10:30 y cuando llegaba a su paradero no siempre encontraba camión que le lleve a su hogar, por lo que se veía en la necesidad de tomar taxi a su casa hasta 5 veces a la semana, lo que representaba un gasto de 40 a 80 pesos.

«A veces llegaba a mi paradero, había mucha gente esperando y muchas veces no llegaba el camión, entonces me entraba la desesperación porque ya quiero llegar a casa y mejor tomaba un taxi, pero en fines de semana eso me sale más caro», relató.

Ahora, el hombre se encuentra más tranquilo de saber que no importa la hora a la que termine de trabajar, habrá una opción segura y cómoda para llegar a su hogar.

Sobre la implementación de las nuevas rutas, el director del IMDUT recordó que, en apoyo a la economía familiar, este servicio será gratuito en su primer mes, a excepción de la Ruta Periférico; posteriormente, el pago será con la tarjeta inteligente “Va y ven” y la tarifa, de 15 pesos.

El funcionario estatal indicó que se pondrá a disposición de los usuarios 200 nuevos centros de recarga de las tarjetas Va y Ven en puntos de la ciudad por donde pasan los trayectos nocturnos, algunos de ellos serán sucursales de la cadena de autoservicio Oxxo. Además, las rutas pueden ser consultadas y monitoreadas en la aplicación “Va y ven».

Las 13 nuevas Rutas Nocturnas son Centro-42 Sur-Cielo Alto, Centro-60 Sur, Centro-Canek-Caucel, Centro-Cholul, Centro-Francisco de Montejo-Fraccionamiento Las Américas, Centro-Harbor, Centro-Kanasín, Centro-La Isla, Centro-Tixcacal-Juan Pablo II, Centro-Umán, Circuitos Metropolitano Nocturno y Poniente-Plazas, así como la Ruta Periférico del Sistema Metropolitano «Va y ven».

Otro trabajador que se ve beneficiado con estas nuevas rutas es Yosimar Echeverría Mex, quien trabaja como jefe de cocina en un restaurante del centro y cada dos semanas le toca salir hasta la 1 de la madrugada, lo que le dificulta su retorno a casa, pues a esa hora ya no alcanzaba transporte público.

El joven relató que todos los días tenía que ver cómo llegar a su casa, una de las opciones era utilizar transporte privado lo que le representaba un gasto de 90 pesos o más, dinero que ahora podrá ahorrar o emplear para otros aspectos de su vida.

«Las nuevas rutas facilitan mucho el transporte a personas que, como yo, salen tarde de sus trabajos y tienen que destinar importante parte de su sueldo en su transporte», señaló.

Echeverría Mex se dijo aliviado de saber que ahora solo tendrá que pagar 15 pesos para llegar a su casa, luego de su agotadora jornada laboral, ya que además el nuevo trayecto lo deja a tan solo 2 calles de su vivienda.

«Mis respetos para este Gobierno que propone estas cosas que no se había implementado antes, creo que es un gran paso para la movilidad en el estado», afirmó antes de subir a la combi ruta Centro-Tixcacal-Juan Pablo II.

De esta manera, la entidad avanza hacia una movilidad inteligente, de calidad y a la altura de lo que merecen todos sus habitantes, pues ofrece ventajas como seguridad, una alternativa más barata al uso de aplicaciones, practicidad de pago al ser electrónico y una opción de multimodalidad para usuarios de bicicleta, trazabilidad de la ruta y sistema de monitoreo, entre otras.

Ante la necesidad de un servicio que funcione para un importante número de personas que laboran en horarios nocturnos de la industria restaurantera, hotelera, de eventos, farmacéutica, salud y medios de comunicación, por mencionar algunas, el Gobierno del Estado creó rutas nocturnas, pues de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo, casi 22,000 empleados operan en este momento del día, más los cerca de 57,000 que cubren turnos.

En promedio, dicho sector gasta cerca de 120 pesos cada vez que debe trasladarse, es decir, por 20 días hábiles, suman más de 2,400 pesos, que destinan tan solo en esta necesidad, cifra que puede representar hasta el 30% de su ingreso, por lo que surgió la idea de lanzar estas operaciones, que funcionarán 24 horas de miércoles a sábados.

Hay que recordar que los paraderos para las rutas Centro-42 Sur-Cielo Alto, Centro-60 Sur, Centro-Canek-Caucel, Centro-Cholul, Centro-Francisco de Montejo-Fraccionamiento Las Américas, Centro-Harbor, Centro-Kanasín, Centro-La Isla, Centro-Tixcacal-Juan Pablo II y Centro-Umán, estarán ubicados en la calle 58 entre 57 y 59 del primer cuadro de la ciudad.

Mientras tanto, el de Circuito Metropolitano Nocturno estará en la 103 por 64-I y 64-H, parque Melitón Salazar; Circuito Poniente y Plazas, sobre Periférico, frente a la Dirección de Transporte, y finalmente, la Ruta Periférico, en sus mismas 69 paradas.

El servicio se ofrece a través de 40 vans y 10 autobuses “Va y ven”, equipados con validadores de tarjeta para pago electrónico y rack para 2 bicicletas, funcionarán las 13 rutas que van del Centro Histórico a barrios; para su diseño, se consideró cuáles trayectos son los de mayor aforo y los que, al integrarse a no más de 1 kilómetro de distancia, cubran a casi 931,000 personas.

Cuentan con 2 circuitos para conectar radiales, con frecuencias entre 20 y 30 minutos máximo, en favor de más de 490,000 trabajadores pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA); se hará uso de alta tecnología, con la implementación de geolocalizadores en las unidades, vinculadas al Centro de Control y Monitoreo, para mejorar la operación por medio de programaciones de servicio, evaluación de rutas y actualización de la app, disponible en todas las tiendas de aplicaciones, el día del arranque de este servicio, a través de la cual los usuarios podrán dar seguimiento en tiempo real y consultar las rutas.

Para consultar más información acerca de este servicio y sus varios trayectos, está disponible el sitio web www.vayven.yucatan.gob.mx