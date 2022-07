Inicia vacunación de menores de 5 a 11 y 12 a 14 años de edad de 10 municipios

-Desde temprana hora, menores que viven en los municipios de Yobaín, Sudzal y Tepakán, acudieron a las sedes para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus.

Tepakán.- Más niños yucatecos, de entre 5 y 11 años de edad, empezaron a recibir este lunes la primera dosis contra el Coronavirus al iniciar una nueva etapa de vacunación para este sector en 10 municipios, con lo que en Yucatán se sigue protegiendo la salud de más habitantes del estado.

A la par, menores de 12 a 14 años también están recibiendo la primera dosis, en un proceso que se lleva en orden y de forma ágil en las mismas localidades del interior del estado.

En Tepakán, entre los menores de 5 a 11 años que recibieron la dosis de la farmacéutica Pfizer pediátrica, se encontraba Ángel, quien ahora ya se encuentra protegido de este virus, lo que representa un gran alivio para su familia.

“Ahora me siento más tranquila de que ya estará vacunado sobre todo para que vaya a la escuela, qué bueno que ya llegó la dosis para ellos porque la mayoría de los yucatecos ya la tenemos y sólo faltaban los pequeños”, indicó la madre del pequeño Ángel, Jade Kú Hau.

Desde temprano, emocionado por vacunarse, Ángel se levantó, desayunó y preparó para acudir a recibir la primera dosis. “Él ya estaba ansioso, decía: ‘ya quiero que sea mañana para que me vacunen, ya quiero que me pongan mi vacuna de Covid’, así llegó con mucha actitud y no les tiene miedo a las jeringas”, indicó su mamá.

Cabe recordar que en esta fase se aplica la dosis de la farmacéutica Pfizer para los adolescentes de 12 a 14 años y Pfizer pediátrica para los menores de 5 a 11 años de edad de Yobaín, Sudzal, Tepakán, Cuncunul, Bokobá, Telchac Puerto, Teya, Suma de Hidalgo, Sanahcat y Quintana Roo.

La jornada arrancó este lunes en los municipios de Yobaín, Sudzal y Tepakán; mañana martes 5, continuará en las demarcaciones de Cuncunul, Bokobá y Telchac Puerto y finalmente, el miércoles 6 de julio, tocará a Teya, Suma de Hidalgo, Sanahcat y Quintana Roo.

También, César, de 11 años de edad, recibió la primera dosis contra este virus, hecho que alegró a su papá, César Uc Medina pues, ansiaban la vacunación de los menores yucatecos.

“Todos hemos estado esperando este día para por fin traerlos a su vacunación, en la familia todos cumplimos con nuestro esquema y ya tenemos las 4 dosis y ansiábamos la vacuna para ellos, que aunque no impide que se contagien, ayuda a proteger su salud”, aseguró el padre de familia.

Uc Medina recordó que no hay que bajar la guardia y en el hogar continuarán con los cuidados preventivos recomendados por la Secretaría de Salud. “Siempre los aconsejamos y les decimos los cuidados antes de salir de casa y la vacunación ayuda mucho a estos cuidados que seguimos, además de que el trato del personal es muy bueno con nuestros hijos, así que estamos muy felices de que llegó el gran día que tanto esperábamos”, finalizó.

Para esta jornada, que se lleva a cabo de 8:00 a 18:00 horas, madres, padres o tutores de las y los menores de ambos rangos de edad, deberán presentar copias del CURP del niño o niña, acta de nacimiento y formato de registro impreso.

Las sedes de las próximas localidades, serán los Centros de Salud de la SSY en Cuncunul, Bokobá, Telchac Puerto y Suma de Hidalgo. Mientras que para Teya, Sanahcat y Quintana Roo se realizará en las unidades médicas del IMSS Bienestar, en un horario de atención de 8:00 a 18:00 horas.