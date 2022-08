Inició en Yucatán la cuarta Subasta Regional a Martillo de Bienes Muebles del INDEP

Por primera vez se ofertarán predios transferidos por el Gobierno del Estado, cuyos recursos generarán beneficios a los yucatecos, afirma la maestra Olga Rosas Moya / Entre los predios subastados hay varios de Progreso y comisarías

MÉRIDA.– Yucatán es sede de la 4a. Subasta Regional a Martillo de Bienes Muebles y de la Licitación Pública a Sobre Cerrado de Bienes Inmuebles que realiza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), evento que inició este jueves y concluirá mañana viernes en el Gran Museo del Mundo Maya de esta ciudad.

La apertura de la subasta fue encabezada por el Lic. Ernesto Prieto Ortega, director general del INDEP, y la maestra Olga Rosas Moya, Secretaria de Administración y Finanzas, quien acudió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal.

EN CONTEXTO:

La Cuarta Subasta Regional de Bienes Muebles SMM 5/22 que inició este jueves ofertará 382 lotes de bienes nacionales que incluye vehículos, mercancía diversa, una aeronave no navegable y embarcaciones, en un rango de precios de salida que van de los $8,100 a los $746,400.

A su vez, la Licitación Pública a Sobre Cerrado de Bienes Inmuebles 7/22, que se llevará a cabo mañana viernes, ofertará la venta de 250 predios de uso comercial, habitacional, mixtos y terrenos, de los que 10 corresponden a Yucatán, por primera vez, la venta de inmuebles se realiza a través de licitación publica en un evento del INDEP .Juntos estos lotes suman un valor de salida de 3 mil 413 millones de pesos, pero se espera que el monto final sea superior.

“Por primera vez, el gobierno de Yucatán transfiere bienes al INDEP para que sea este instituto especializado el que realice las subastas mediante un mecanismo que garantiza que la venta de activos genera las mejores condiciones para el estado”, afirmó la maestra Rosas Moya al dar la bienvenida a los asistentes.

“Esta subasta de predios del estado generará un doble beneficio para los yucatecos, pues, por un lado se transforman metros cuadrados que no están siendo aprovechados, que están en desuso, en espacios útiles y productivos, y por el otro, se obtienen recursos para generar más inversiones, más empleos, más programas sociales y más acciones en materia de salud, seguridad y educación”, subrayó.

“Un aspecto a destacar es que este evento se realiza gracias al convenio de colaboración que firmamos con el INDEP en agosto del año pasado. ¿Por qué lo hicimos?, porque estamos convencidos que las subastas públicas aseguran las mejores condiciones, otorgan certeza, transparencia y legalidad en el manejo de recursos públicos”, agregó la secretaria de Administración y Finanzas.

“Con este evento no solo se materializa la subasta de bienes y se refuerza la coordinación Federación-Estado, sino también cumplimos los objetivos de combate a la corrupción, el fortalecimiento de las finanzas públicas y el fomento de una política social que beneficia a las familias”, enfatizó la maestra Rosas Moya.

En su intervención, el Lic. Prieto Ortega agradeció al gobernador Vila Dosal por las facilidades otorgadas para la realización de la 4a. Subasta Regional a Martillo de Bienes Muebles y de la Licitación Pública a Sobre Cerrado de Bienes Inmuebles y recordó que el INDEP vende bienes improductivos o incautados para redirigir los recursos a programas sociales y para apoyar a los estados y municipios, en particular a los de muy alta marginación.

El director del INDEP detalló las acciones que realizan en el Tianguis del Bienestar en las comunidades más pobres de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, y alertó tanto a las autoridades estatales y municipales como a los interesados en adquirir bienes de las subastas a que no se dejen sorprender por fraudes que se cometen desde redes sociales y correos electrónicos apócrifos.

El Lic. Prieto Ortega precisó que durante estos dos días se subastarán 382 lotes de bienes muebles y mercancía diversa, así como el paquete de 250 bienes inmuebles, entre los que figuran 10 terrenos transferidos por el gobierno de Yucatán, de manera que invitó a los interesados a participar con sus posturas económicas para adquirir estos activos y apoyar las finanzas públicas tanto nacional como local.