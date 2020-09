Izarán banderas con el distintivo Blue Flag en playas de Progreso

ESTE VIERNES, A LAS 10 DE LA MAÑANA, SE REALIZARÁ LA CEREMONIA OFICIAL PARA INDICAR QUE LAS PLAYAS YA CUENTAN CON ESA CERTIFICACIÓN DE EXCELENCIA / LA CERTIFICACIÓN TIENE VALIDEZ PARA EL PERIODO 2020-2021 Y DEBERÁ RENOVARSE CADA AÑO

PROGRESO.– El Ayuntamiento de Progreso izará este viernes 25 la bandera Blue Flag en los malecones tradicional e internacional, con lo que las playas de este puerto quedarán oficialmente certificadas bajo ese distintivo internacional.

A raíz de la pandemia del Coronavirus, las playas de Progreso se encuentran oficialmente cerradas al público, aunque durante el Verano pasado fueron visitadas por numerosas personas que pese a la emergencia sanitaria, llegaron de visita a la zona turística. En respuesta, policías municipales desalojaron a los paseantes quienes se metieron a la playa a pesar de las cintas de restricción y las vallas metálicas que se colocaron a lo largo de todo el malecón tradicional y en los accesos al malecón internacional. La reapertura de las playas está sujeta al semáforo epidemiológico de Yucatán, que cada semana es actualizado por el Gobierno del Estado.

En cuanto al mantenimiento de la zona, empleados municipales realizan intensos trabajos de limpieza, aunque la realidad es que las playas se encuentran bastante limpias, debido a que esa zona turística está cerrada y la afluencia que ha recibido en los últimos meses es mínima.

Para supervisar esas actividades, el alcalde Julián Zacarías realizó un recorrido por las playas del malecón acompañado del Director de Servicios Públicos y Ecología, Karim Dib López.

Los trabajos, según se informó, están a cargo de unas 15 personas que retiran todo tipo de desperdicios, así como sargazo en toda la franja costera con ayuda de maquinaria, hasta cernir y nivelar la arena.

Como parte del proceso de certificación, el Ayuntamiento promovió campañas ciudadanas de limpieza de playas en las que también participaron instituciones y empresas privadas.

Como se sabe, el pasado 10 de junio el alcalde Julián Zacarías Curi anunció que las playas del malecón tradicional e internacional ya forman parte de la Red Internacional de sitios Blue Flag, distintivo enfocado en la preservación de playas turísticas y que exige 33 criterios de calidad para poder mantener esa certificación.

Al respecto, el alcalde dijo que «en Progreso estamos contentos porque las intensas jornadas de limpieza están dando como resultado una playa limpia y certificada internacionalmente, esperamos que el resto de la ciudadanía se dé la oportunidad de conocer en qué consiste la certificación Blue Flag, en qué beneficia al puerto y a quienes vivimos en él”.

Pidió a los ciudadanos ser responsables, “evitemos dejar basura en playas o en la vía pública, tenemos que trabajar de la mano, sociedad y gobierno, para que el progreso de Progreso se note aún más en tema de educación ambiental.”

De acuerdo con Blue Flag México, un sitio certificado con este distintivo promueve la conciencia sobre el entorno y sobre el cuidado de este, generando agentes de cambio positivo y busca comprometer y empoderar a las personas a través de la educación ambiental, implementar planes de mejora del desempeño ambiental, y mitigar el impacto de las actividades antropogénicas.

Como se sabe, la certificación en este municipio incluye 500 metros del malecón tradicional y 500 metros del malecón internacional.

El proceso de certificación se inició el 16 de mayo de 2019 y se concretó en junio pasado.

Blue Flag es uno de los programas de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), la cual opera desde 1981, tiene su sede en Dinamarca, presencia en más de 73 países y en 2017 eligió a la organización FEE México para operar los cinco programas internacionales Blue Flag, Green Key (Llave Verde), Eco-Schools (Escuelas Ecológicas), Learning about Forests (LEAF, Aprendiendo sobre los Bosques) y Young Reporters for the Environment (YRE, Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente) en el país.

De acuerdo con el coordinador nacional de Blue Flag México, Joaquín Arturo Díaz Ríos, la certificación de cada playa tiene un costo de 150 mil pesos. Citado por otros medios, señaló que este pago debe realizarse anualmente por el distintivo y los derechos, más los derechos internacionales y la tramitología, así como las auditorías que se tienen que generar y el trabajo para revisar la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios para la certificación.

Entre algunos aspectos que se supervisan están que las playas deben mantenerse limpias, retirar los mobiliarios después de la jornada de atención de turistas, tener baños, regaderas, zona peatonal y rampa de acceso para gente con discapacidad, iluminación, boyas delimitadoras del área de bañistas y otros servicios, así como un quiosco para izar el banderín distintivo con el logotipo Blue Flag y la vigencia de la certificación.

Este distintivo, según ha señalado el alcalde Julián Zacarías, será clave en el impulso turístico de Progreso, debido a que la certificación Blue Flag goza de prestigio internacional.

Durante el período 2019-2020, se otorgó el distintivo Blue Flag a 55 playas y 3 marinas de México. De igual forma, se retiró el distintivo (baja de bandera) en 1 playa y 1 marina de La Paz y en 22 playas de Los Cabos, debido a que determinaron no volver a renovar (pagar) la certificación o incumplieron alguno de los criterios necesarios. (ProgresoHoy.com)