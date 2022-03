Jesús Armando celebrará 30 años de trayectoria artística

Cantará temas de autores contemporáneos, acompañado de la Orquesta Típica Yukalpetén y grandes personalidades invitadas.

MÉRIDA. – – “Siempre contigo” es el espectáculo con que celebrará Jesús Armando, este 6 de abril, en el teatro “José Peón Contreras”, 30 años de trayectoria artística y 22 como solista de la Orquesta Típica Yukalpetén (OTY), reconocida agrupación que le acompañará a revivir canciones de Sergio Esquivel, Armando Manzanero, Angélica Balado y Conchi Garma.

“Han sido años hermosos; he disfrutado la música, los viajes, los escenarios y llevar, más que nada, la música de estos grandes autores yucatecos”, expresó sobre este concierto gratuito, que será a las 20:30 horas; los boletos ya están disponibles en la taquilla del recinto.

La presentación marca el inicio de los festejos del destacado artista, por sus tres décadas de quehacer musical, y agregó que “estamos empezando de nuevo a caminar, a dar paso a esta nueva era, estar en los teatros, a estar en la música y estar disfrutando todo lo que es el arte”.

“No voy a poder dejar de cantar ‘Flor de azahar’, que toda la gente me pide; eso sí que no, no puedo dejar de cantarla”, comentó, y dijo que estarán, como personalidades invitadas, Angélica Balado, Marilú Basulto, Rubí, Maricarmen Pérez y el comediante Pierre David.

Como parte de su aniversario, indicó que ha grabado dos vídeos, disponibles en su canal de YouTube, Jesús Armando Oficial: uno es “Te pido que me dejes”, de Balado, y el más reciente, “Con sabor a clavo”, en la que participa el grupo Yahal Kab y que incluirá en el programa de esa noche.

Precisó que el repertorio es amplio, dedicado a la trova, con temas como “Regresa”, “Gota a gota”, “Quisiera ser golondrina”, “Vale la pena vivir” y “Adoro”, bajo la dirección de Pedro Carlos Herrera.

Asimismo, recordó que, en 1990, incursionó en festivales juveniles de Mérida y Cancún, influenciado por su hermana; en 1995, grabó su primer disco homónimo, una mezcla de ritmos de compositores locales, y en el 2000, dio a conocer su producción Siempre en ti, con piezas tradicionales y arreglos frescos de Herrera, la cual le abrió nuevos panoramas y le permitió ingresar a la OTY.

“Son 22 años de estar con la Orquesta, de vivir tantas cosas y, también, viendo cómo se han ido algunos compañeros; este concierto quiero dedicárselo a ellos, porque fueron grandes amigos, grandes hermanos. Mi intención es que pasemos una noche especial y todos los que podamos asistir tengamos muchos recuerdos de una bonita noche”, concluyó.