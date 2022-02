La Amotac convoca a bloqueo nacional este 22 de marzo

MÉRIDA.– La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) informó que realizará un bloqueo de la carretera federal Mérida-Campeche el 22 de marzo próximo con el fin de protestar contra el Gobierno Federal ante la falta de atención que hay respecto a los problemas del transporte.

Su secretario general Andrés Poot Alonzo, señaló que en la protesta bloquearán la carretera en el tramo de la comisaría de Xtepén, Umán, hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Seguridad Pública yucateca, Guardia Nacional y Policía Municipal de Mérida resuelvan la problemática que afrontan los transportistas de esta alianza.

En rueda de prensa en las instalaciones de Amotac, en la colonia Roble Agrícola, Poot Alonzo informó que esta movilización y bloqueo de carreteras es de alcance nacional, es decir, todas las Amotac del país realizarán el paro, bloqueo y protesta en carreteras federales de sus entidades “para que les hagan caso por el gobierno federal, principalmente”.

Si no hay una mesa de diálogo, atención y solución a los graves problemas que afrontan los transportistas, el bloqueo de las vías de comunicación terrestre continuará por varios días o se extenderá el tiempo necesario.

El líder de la Amotac, Poot Alonzo, el Sr. Lorenzo Poot Poot, secretario de Turismo; Gabriel Uribe Ríos, subdelegado de Carga; Rubén Rodríguez Canepa y el abogado César Hau González, expusieron las principales causas que orillan a los transportistas a realizar este movimiento de protesta.

1) La Segob, SCT y Guardia Nacional sacó de la negociación a la Amotac y solo dialoga con los grupos monopólicos del transporte federal.

2) El precio de las gasolinas subieron en promedio $3 por litro en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

3) Hace más de 20 años no hay renovación de placas federales y cambio de propietario, lo que causa un perjuicio a los propietarios porque no pueden tener a su nombre el camión y la falta de placas se presta a la práctica de corrupción.

4) El 50% de los choferes carecen de una licencia federal actualizada porque la SCT no tiene la capacidad para expedir las cientos de miles que tiene expedido. Y también se presta a actos de corrupción y lo más grave es que las aseguradoras automotrices no hacen válida la póliza.

5) Hay una terrible inseguridad en las carreteras federales pasando Ciudad del Carmen y con mayor gravedad desde Tabasco hasta las ciudades del centro del país o el norte.

6) Agentes de la Fiscalía General de la República ya realizan revisiones en forma ilegal porque esta tarea corresponde a la Guardia Nacional y esto ocasiona extorsiones a los transportistas.

7) En todo el territorio nacional no hay Paraderos Seguros para que descansen los operadores, aun cuando lo establece la ley federal de autotransporte. El gobierno federal no autoriza la construcción y operación de estas estancias de descanso, porque sí hay empresarios interesados en crear esta infraestructura.

A las autoridades estatales, en especial a la SSP, Policía de Mérida y Congreso del Estado, la directiva de la Amotac les pide atención a estos problemas.

a) Están en contra del cobro excesivo del permiso de tránsito estatal y municipal porque el costo final lo pagan los consumidores. Ya demostraron al ex director del Imdut, Aref Karam, que el cobro de este permiso no es parejo porque solo el 30% cumple con tramitar y obtener este documento. Es que así, muchísimos tráileres y torton que llegan al Estado no pagan los $29,000 o

$32,000 de dicho permiso.

b) Hay un cobro ilegal que afecta a los transportistas porque no se respeta la ley de tránsito, que exenta del pago cuando la empresa tiene andenes y estacionamiento privados para las maniobras de carga y descarga. Por cada

maniobra en los andenes pagan $752, cuando no deberían de pagar nada porque es espacio privado del supermercado o empresa. Y este cobro ilegal ya se extendió a Motul, Umán y otras ciudades yucatecas y encarece los fletes.

c) A nivel nacional ya existen tarifas de grúas, por lo que es necesario que los diputados locales legislen sobre el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos que tengan algún percance en carretera. Es necesaria una homologación de las tarifas de grúas.

d) Otra ilegalidad en que incurre el Estado es la multa por no aparcar en la Central de Carga, una infraestructura que no hay en Yucatán.

e) Piden que el gobierno estatal incluya a la Amotac en los consejos consultivos del transporte y de vialidad para que ellos tengan voz y expongan los problemas y mejoras en el servicio del transporte federal y estatal porque son hombres-camión con años de experiencia y pequeños empresarios.

La directiva local de Amotac hizo un llamado al presidente López Obrador y al gobernador Mauricio Vila Dosal para que tomen cartas en estos asuntos y ayuden a resolver todos estos problemas expuestos y que originará el bloqueo de las carreteras el 22 de marzo próximo.