Lanza el PAN convocatoria para registro de candidatos en Yucatán

EL PAN GOBIERNA Y GOBIERNA BIEN, SEÑALÓ SU PRESIDENTE ESTATAL, ASÍS CANO CETINA

PROGRESO.-En unidad y con un mensaje a la sociedad de que el PAN gobierna y gobierna bien, Acción Nacional arrancó ayer viernes su camino electoral para este 2021 con la publicación de la invitación (convocatoria) para el registro, a partir del 15 de enero próximo, de las y los precandidatos para los distintos puestos de elección popular en Yucatán.

Se espera que para el 19 de febrero la Comisión Permanente Nacional de a conocer la lista de quienes serán los candidatos de Acción Nacional para el estado.

“Para las elecciones de este año llegamos unidos y cohesionados. Con el enorme reto de comunicarle a la sociedad que con los gobiernos emanados del PAN nos va mejor y que damos resultados probados a pesar de las adversidades» indicó Asís Cano Cetina, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

El dirigente estatal señaló que “con la publicación de la convocatoria arranca la precampaña del PAN en el estado, la cual estará cargo de la Comisión Organizadora Electoral integrada por Sergio Angulo Uc, Claudio Coello Herrera y Cruz Jiménez Nah.

“Esta invitación o convocatoria establece el calendario de registros de quienes aspiran a un puesto de elección popular en las elecciones de este año para Yucatán”, puntualizó.

Al recordar que la selección de las y los candidatos será por la vía de la designación a través de la Comisión Permanente Nacional, informó que a partir del 15 de enero se podrán registrar las precandidatas y los precandidatos a los 105 municipios yucatecos del interior del estado, a partir del 29 de enero las y los aspirantes a diputados de mayoría relativa y se estableció el 7 de febrero como la fecha para el registro para el municipio de Mérida.

“Se cierra todo el proceso interno el 12 de febrero, esto de acuerdo a lo señalado por las autoridades electorales”, agregó Cano Cetina.

Cano Cetina señaló que el registro de precandidatos se realizará en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, por lo que el partido elaboró de manera especial el documento Protocolo de Seguridad Sanitaria para el proceso electoral interno 2020-2021.

“Este documento será nuestra guía para cumplir con todas las medidas sanitarias y no poner en riesgo a nuestra militancia en el proceso de registro. Entre las medidas que se establecen, solo por nombrar algunas, están que en el proceso de registro de un precandidato éste no podrá llevar a más de 10 personas, no podrán asistir menores de edad, el proceso de inscripción se realizará en una zona al aire libre en las instalaciones del partido, uso obligatorio de cubrebocas, distancia de por lo menos 1.5 metros y uso de gel desinfectante.

«Nuestra vida interna siempre ha sido y será motivo de orgullo y celebración. , Sin embargo, debido a las circunstancias extraordinarias que nos toca vivir por la pandemia, en esta ocasión debemos también atender estos protocolos por la salud de todas y todos. Al final, estamos seguros que todos, aspirantes y militantes, saldremos de este proceso interno más unidos y más fuertes que nunca, listos para enfrentar el reto de la elección de junio de 2021», concluyó Cano Cetina.