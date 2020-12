López Obrador vive en una burbuja, señalan senadores tras segundo informe

MÉXICO.– El informe del presidente Andrés Manuel López Obrador por su segundo año de gobierno, describió una realidad ajena a los ciudadanos y estuvo integrado por frases en lugar de datos comprobables. ¿Dónde está la mejora y la transformación que prometió?, cuestionaron senadores de oposición.

Luego de que el presidente presentara su informe, legisladores del PRI, PAN, y Movimiento Ciudadano cuestionaron que haya un exceso comunicacional por parte del mandatario y que no haya presentado datos comparables para saber si en realidad hay o no un avance.

“Expresó la realidad que el presidente quiere comunicarle al país, no es necesariamente la realidad que ocurre. Si no tenemos una medición de datos que podamos tomar como parámetro, no tenemos datos comparables para saber si estamos avanzando o retrocediendo. No puedes comparar peras con manzanas”, reprochó la legisladora por Zacatecas Claudia Anaya (PRI), según publica El Universal.

Jorge Carlos Ramírez Marín, también de su bancada, opinó que se han hecho evidentes las intenciones y el diseño de país que se propone; sin embargo, el gobierno se escuda en la imagen del presidente, que se ha fortalecido, al tiempo que ha hecho ineficaz la administración, “por desgracia para ellos y para el país, la confronta con la realidad es deficitaria. Son más las cosas que se han desaparecido o eliminado, que las nuevas creadas que estén funcionando. Se está abusando del capital del presidente”.

Damián Zepeda (PAN) esperó que en el inicio del segundo tercio de su gobierno, el presidente haga un alto en el camino y plantee un corte de caja, se cuestione sobre los aspectos mejorables de su administración y con honestidad, haga autocrítica. Reconoció que López Obrador es el presidente que llegó con más expectativas, mucho más que Vicente Fox en 2000, después de más de 70 años de gobiernos priístas, pero lamentó que, al igual que el segundo, no haya logrado ponerse a la altura.

“El presidente está en una burbuja, la información que comparte de cómo él percibe su gobierno está muy alejada de la realidad. La realidad es que hay un fracaso completo en economía y empleo, ¿la gente tiene más dinero en el bolsillo? La respuesta es no”, pidió.

“Que le sirva este segundo año para hacer un alto en el camino y valorar realmente si hay resultados o no. Si hoy acabara su gobierno, la historia lo recordaría. Creo que no, la historia sería bastante dura con él pero tiene tiempo, dos tercios más. Es necesario hacer un corte de caja”.

A Patricia Mercado (MC) le parece que el mandatario presentó un informe optimista donde todo es avance y pareciera que en el país no hay problemas de seguridad, empleo, ni con programas sociales, lo cual no concuerda con las evidencias más duras o los datos de lo que está pasando en el país.

Lamentó que, si bien reconoce que hay una situación de pandemia que detuvo muchos aspectos de la vida nacional, como la economía, en su informe no refleja la respuesta del gobierno: con pandemia y sin pandemia habría informado lo mismo.

“Me gustaría ver una reconciliación de la agenda de los derechos de las mujeres. No se ha querido reconocer el aumento de la violencia hacia las mujeres en confinamiento y el retroceso en el acceso a los derechos de las mujeres. Este es un gobierno que no se pregunta qué está pasando con las mujeres y cómo hacerle; el pueblo no es único, y los hombres y mujeres no vivimos las crisis de la misma manera”.

Su compañero de bancada, Juan Zepeda, lamentó que en lugar de informe se haya escuchado una conferencia mañanera ampliada, “sin autocrítica de lo que está haciendo mal”; por ejemplo, señaló, en el tema de combate a la corrupción no pone de ejemplo a nadie, a ninguno de los funcionarios de su administración que han sido acusados, de separación del cargo. Esperó que en el segundo tercio de su administración, el mandatario haga cambios a su gabinete, lo que es urgente, señaló.

“Fue un informe desangelado, falto de autocrítica y de anuncios. Tiene que hacer cambios en el gabinete. Todos los secretarios son de gris para abajo y puedo salvar solo a Marcelo Ebrard, que es el secretario multifuncional pero de ahí para abajo todos se caracterizan por ser totalmente grises, opacos y achicados”, dijo.

“Ninguno de ellos es capaz de sostener su versión de acuerdo a lo que saben que se tiene que actuar”.