Miles de personas disfrutan del Festival Internacional de las Luces (Filux) 2022 en Mérida

Este domingo es el último día que la muestra se podrá apreciar en Mérida, posteriormente se trasladará a Valladolid y Tekax.

MÉRIDA.– Miles de yucatecos y visitantes han podido disfrutar de las grandes obras de arte realizadas con luz, proyecciones led, video mapping y caminos de luz que conforman el Festival Internacional de las Luces (Filux) 2022 y que este domingo concluye su proyección en Mérida, pero seguirá en Valladolid, del 1 al 4 de diciembre y en Tekax, del 8 al 10 de diciembre de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche.

Desde el pasado jueves la muestra que fue inaugurada por el Gobernador Mauricio Vila Dosal y el Fundador del Filux Yucatán, David di Bona, se pueden apreciar obras de artistas nacionales tituladas como Museum of the moon, Mandala labrador, Mandala Naya and Mandala Perrier; Intrude, Lo fortuito, Ecos, Pájaro toh, Viviendo la luz, Life, Tradición que ilumina, Ataraxia, Faro, Lepidopter, Mana, Ausencia, Caminantes, Global rainbow, Solar flare, Primitivo, Lluvia, sol y refracción; En el sendero de un jardín rocoso, El jardín secreto, Alienación, Te quiero mucho, Rapitichiemih, Niños de dulce, además de iluminación arquitectónica, e intervenciones comunitarias.

Asimismo, destacan una luna que mide 9 metros de diámetro realizado por un artista de Reino Unido con una impresión real 3D que es réplica de una fotografía del satélite natural, y que se puede admirar en el patio central de Palacio de Gobierno, también hay piezas de conejos inflables de gran tamaño que le han dado la vuelta al mundo, el arcoíris global que mide 30 kilómetros de distancia y zonas lumínicas con las que los asistentes podrán interactuar.

Dichas obras están exhibidas en el Palacio de Gobierno, en el Centro Cultural el Olimpo, la Plaza Grande, la fachada del Ateneo Peninsular, el patio de cuerdas del Palacio de la Música, el Parque de la Madre, el patio del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el Parque de Santa Lucia y Santa Ana.

También se encuentran en el Centro de Artes Visuales – Cav, la explanada de acceso y la fachada del museo regional de antropología de Yucatán “Palacio Cantón”, la sala interior de Montejito por Minaret, así como la terraza del Minaret y el estacionamiento del hotel el conquistador. Igual en las calles: 60 entre 51 y 53; 60 #433; 58A esquina con 45 – callejón de Santa Ana; calle 58A esquina con 45 – callejón de Santa Ana.

El Gobierno del Estado invita a las familias yucatecas, a disfrutar de este paquete de 24 obras de arte con el uso de luz con proyecciones, video mapping, esculturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, cine, entre otras más que se exhibirán hasta hoy domingo en la capital yucateca.

