Mujeres yucatecas siguen recibiendo apoyos estatales para sus micro, pequeñas y medianas empresas

MÉRIDA.– Mujeres yucatecas que lideran o en su mayoría conforman micro, pequeñas y medianas empresas están recibiendo créditos del Gobierno del Estado para impulsar de nuevo sus negocios ante la inactividad económica generada por el Coronavirus, lo que les permitirá garantizar el sustento y bienestar no solo de sus familias, sino también de quienes colaboran con ellas.

Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, a través del programa Microyuc Mujeres, contemplado dentro del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos frente a la emergencia sanitaria, se distribuye financiamiento a las empresarias, quienes al no percibir ingresos estaban pasando por momentos difíciles y a punto de dejar sin empleo a otras mujeres.

La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) informó que mediante Microyuc Mujeres se ha entregado, hasta el momento, un monto de 2 millones 110 mil pesos a través de 66 créditos, a las dueñas de micros, pequeñas y medianas empresas que en su mayoría operan en el sector de comercio, predominando giros como papelerías, banqueteras, cocinas económicas, comercio al por menor, salones de belleza y, en menor medida, carpinterías, talleres diversos y cancelería.

Estos negocios, que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos que marcan las reglas de operación y por lo que fueron aprobados por el Comité, son de municipios como Conkal, Dzidzantún, Buctzotz, Ticul, Seyé, Dzitás, Motul, Chichimilá, Tizimín, Tekit, Hunucmá, Mérida, entre otros.

Tal es el caso de la madre de familia, Isela Chan Rosado, quien tiene una lonchería a su cargo y con la que lleva el sustento a su hogar, por lo que desde que inició la emergencia sanitaria, todos los días estaban llenos de incertidumbre al ver cómo poco a poco los clientes disminuían hasta el cierre temporal de su negocio.

“La estamos pasando muy difícil porque la gente ya no está comprando, pues se quedan en sus casas para evitar contagiarse, por lo que mi familia y yo estamos viviendo momentos difíciles. Pero un día, a través de los medios de comunicación me enteré de este apoyo que otorga el Gobierno del Estado y mi hija me ayudó a solicitar el crédito y gracias a Dios salí beneficiada”, compartió la madre de familia.

Ahora, con este crédito, Isela podrá adquirir insumos para reactivar su negocio y hacer los pagos necesarios, pues indicó se trata de un negocio familiar del cual dependen todos los suyos.

“Estamos muy agradecidos con el Gobernador porque es una gran ayuda, el comercio está totalmente afectado, no hay recursos y ésta es una gran ayuda”, aseveró.

Entre las beneficiarias con un negocio en el interior del estado, se encuentra Alejandra Tecoh Lara, quien es dueña de una papelería en el municipio de Dzidzantún. La mujer explicó que las trabajadoras dejaron de acudir al negocio para cuidar de su salud además que, con las modificaciones en las actividades escolares, las ventas disminuyeron significativamente.

“Bajaron mucho las ventas, prácticamente no hay, por lo que estoy viendo cómo sostenerme y salir adelante con mis propios recursos, es difícil porque ahora no salen los estudiantes y por lo tanto no hay un ingreso”, señaló preocupada.

Sin embargo, como lo instruyó Vila Dosal, su economía ahora es respaldada al recibir un crédito que le servirá para poder revivir su negocio y contar con los recursos para mantenerlo ante la contingencia sanitaria.

“Mi plan es que, con este crédito, pueda surtir la papelería para que pueda ofrecer los mejores productos a mis clientes”, señaló entusiasmada al recibir el crédito.

“Gracias al Gobierno del Estado porque estos apoyos nos están ayudando mucho, pues existen muchas microempresarias que no tienen los recursos para poder reinvertir, como yo, y ahora sé que podré seguir con mi negocio y mis clientes tendrán acceso a productos de calidad y de esa forma asegurar mis ventas”, continuó.

Hay que recordar que con Microyuc Mujeres se otorgan créditos de 5,000 a 50,000 pesos a micro, pequeñas y medianas empresas conformadas por mujeres o en su mayoría por mujeres, además de ofrecer facilidades de pago como tasa del 0% de interés hasta el 31 de diciembre de 2020 y 4 meses de gracia en la primera mensualidad, por lo que las beneficiarias pagarán su primera mensualidad en septiembre y de esta forma recuperarse de la crisis económica de forma más rápida.

Estos apoyos representan una esperanza para las empresarias yucatecas que con tanto esfuerzo formaron su propio negocio y, ante la pandemia mundial de Coronavirus, en pocas semanas se vieron afectadas en gran nivel, con la posibilidad de incluso cerrar sus empresas.

Ese era el caso de María Teresita Chan, quien estaba a punto de cerrar su negocio de confección y venta de uniformes, sin embargo, al recibir el crédito de Microyuc Mujeres, hoy pudo reescribir el destino de su empresa y mantener a sus trabajadoras que la mayoría son madres de familia.

“Con esta contingencia estoy prácticamente en banca rota, todo lo que teníamos para invertir nos lo acabamos, mis empleadas a diario preguntan cuándo vamos a trabajar y me sentía mal porque yo no tenía recursos, pero ahora cuento con este dinero para poder comprar tela y poder trabajar apenas las autoridades lo indiquen”, señaló entusiasmada.

María Teresita resaltó la importancia de mantener su negocio y a sus empleadas sobre todo en momentos económicos tan difíciles como el actual a causa del Coronavirus, por lo que agradeció la disposición y esfuerzo del Gobernador por apoyar a las mujeres empresarias del estado.

“Para mí es muy importante porque yo dependo de mi trabajo, así como mis trabajadoras y me sentía impotente de no poder responderles si volveríamos a trabajar o cuándo podremos tener ingresos económicos, eso era algo que me agobiaba mucho por mis trabajadoras, así que gracias por este apoyo”, declaró la empresaria.

De esta forma, el Gobernador Vila Dosal demuestra el respaldo a las mujeres empresarias a través del impulso a sus negocios que, en la mayoría, sus plantillas laborales están conformadas por madres que son el sostén de familias yucatecas, para que puedan recuperarse y reactivarse ante las afectaciones económicas que ha provocado el Coronavirus.