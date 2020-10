Nueva manifestación en Chicxulub, ahora a favor de las obras de Sedatu

LA MANIFESTACIÓN FUE PACÍFICA, PIDIENDO UN CAMBIO PARA CHICXULUB PUERTO, A UN DÍA DE LOS HECHHOS REGISTRADOS AYER CON OTRO GRUPO DE PERSONAS QUE PIDEN MODIFICAR EL PROYECTO / ACUSAN AL COMISARIO DE ENGAÑAR A UN GRUPO DE PERSONAS



PROGRESO.– Con una marcha y manifestación en el parque principal de la comisaría, habitantes y locatarios fijos del mercado de Chicxulub Puerto externaron su postura a favor de la construcción del nuevo mercado y la remodelación de ese espacio.

La manifestación ocurre un día después de que la empresa constructora que ganó la licitación para la obra federal no pudiera arrancar con el proyecto ante la protesta de un grupo de comerciantes ambulantes de esa misma comunidad, quienes exigen la modificación del proyecto del mercado para que se amplíen los espacios y puedan contar con un local.

Ayer, como informamos, dicha manifestación derivó en un zipi zape en el parque principal, donde incluso fueron detenidas de forma arbitraria dos mujeres y un hombre, que tomaban fotografías del inicio de los trabajos. Los hechos ocurrieron en medio de la presencia de policías y elementos de la Guardia Nacional.

Hoy, la manifestación incluyó la presencia de otros habitantes, quienes con pancartas y consignas indicaron estar a favor de la construcción de la obra.

El grupo que exige la modificación de la obra también denunció que la protesta de hoy fue «orquestada» por el propio Ayuntamiento, aunque los participantes aseguraron que en su protesta de hoy solo buscan el beneficio de toda la comunidad.

Como se sabe, el proyecto de Sedatu, obra totalmente federal, pero gestionada por los gobiernos municipal y estatal, corre el riesgo de cancelarse debido a que los trabajos no han podido iniciar.

Hay versiones de que la obra incluso ya estaría en vías de cancelarse y el presupuesto podría ser redirigido a otra comunidad, sin embargo, los habitantes hoy dijeron que quieren un cambio y que están a favor de la remodelación del parque y la construcción del nuevo mercado.

En la protesta, los comerciantes leyeron un escrito en el que exponen sus motivos y precisan que quienes se oponen al plan, solo buscan beneficiarse con locales que no merecen, debido a que el mercado es solo para locatarios fijos y no ambulantes que solo trabajan por temporadas.

El escrito que leyeron es el siguiente:

A LA COMUNIDAD EN GENERAL

En primera instancia, quisiéramos externarles que lo que a continuación declaremos, no es con fines partidistas, ni bajo la orden o dirección del algún funcionario público, esto es, con el fin de informar, de ejercer nuestra libertad de expresión y explicarles lo que nosotros y los propios funcionarios de la Comisaria de Chicxulub Puerto, conocemos.

Entendemos, que el miedo al cambio, es inminente, por mucho tiempo, Chicxulub Puerto, no recibía una atención del tamaño que la tiene ahora, es normal y comprensible, que muchos de ustedes piensen que la evolución del puerto resulte contraproducente, también, somos empáticos con ustedes, porque muchas personas, se han encargado de que ese miedo crezca y de mantenernos mal informados, para que pensemos que todo aquello que se quiera hacer en Chicxulub Puerto, es con malas intenciones.

Mucho se ha dicho sobre nosotros como locatarios, pero quién más que nosotros que hemos conservado los locales de generación en generación a lo largo de cincuenta años, para poder comentarles la situación de las instalaciones del mercado: a pesar de que se han atendido las solicitudes de mantenimiento, la infraestructura está dañada, es muy antigua, trabajamos en espacios reducidos, y aunque lo hacemos con mucho esfuerzo y ganas de seguir adelante, las necesidades son evidentes y no podemos hacer caso omiso a nuestras carencias; nunca hemos tenido a nuestro alcance cuartos de sanitarios, o depósito de basura, nos hemos adaptado a la deficiente utilidad de nuestras instalaciones, con el fin común de salir adelante, y pensando en que poco a poco iremos mejorando.

Es por eso, que cuando este proyecto surgió, nos alegramos de que se tomara en cuenta a los locatarios del mercado, que día a día trabajamos en ese lugar, todos los días del año, y que somos fuente de empleo de muchas familias de la comunidad. También sabemos reconocer, que no somos los únicos comerciantes, existen otros, que se encuentran instalados en nuestro parque, pero como ustedes y nosotros conocemos, no trabajan todo el día del año, producen pocos empleos o nulos, y sin embargo, también merecen espacios dignos. Por ello, no nos opusimos a que el proyecto, contemplara ocho locales para esos comerciantes, sobre todo, para aquellos que tienen más antigüedad.

Quisiéramos que sepan igual, que no tenemos nada en contra de los comerciantes que se encuentran en el parque, pero ustedes y nosotros, sabemos que los que realmente son comerciantes, no llegan a la cifra de 30 personas, como lo ha declarado el comisario, y de ser así, merecemos saber quiénes están en aquella lista, porque cuando se ha intentado hablar del tema, el comisario lo ha evadido rotundamente.

Poco después de conocer el proyecto, surgieron los verdaderos intereses, estuvimos presentes en una reunión, en compañía del Comisario Carlos León, y parte de su equipo de trabajo, la señora Dariana Quintal y el señor José Fuentes, quienes lejos de propiciar un diálogo, se cerraron a que sólo aceptarían lo que a ellos les pareciera, pidiendo que nuestros locales se reduzcan para que así pudieran construir más, GENTE DE CHICXULUB, USTEDES MÁS QUE NADIE, SABEN QUE NO PODEMOS REDUCIR NUESTROS LOCALES POR EL TIPO DE LABORES QUE DESEMPEÑAMOS DESDE HACE CINCO DÉCADAS, y a pesar de que esto si es una verdadera injusticia, sostuvieron esa postura, que dicho sea de paso, se tradujo en un diálogo carente de educación por parte de las “autoridades” de Chicxulub. Queremos que sepan, que en esa reunión se planteó la idea de darles puestos semifijos cuya estructura sea acorde a la nueva imagen del parque, pero se negaron rotundamente, querían desaparecer una de las mejores bondades de este proyecto, el cuarto de sanitarios y el de depósito de basura, lo que no nos pareció, no sólo por el beneficio que esto trae para nosotros comerciantes, si no, para que todos ustedes, que consumen nuestros productos y comida, tengan mejores servicios.

A recientes fechas, hemos conocido que el Comisario y su equipo de trabajo dicen no conocer el proyecto, lo que es totalmente falso, ellos estuvieron presentes en la reunión de fecha 24 de agosto de 2020, y nos consta, que se les explicó cada detalle a cargo del Arquitecto Raymundo Flores, mismo que ayer, recibió malos tratos por parte del comisario y quien no fue escuchado, por el simple hecho de hablar con la verdad, porque no les conviene a los funcionarios de la Comisaría de Chicxulub que la gente sepa lo que realmente ha acontecido, mismos funcionaros, que por cierto, en la reunión que hemos descrito, escucharon renuentes cada explicación, además de propia voz del comisario, escuchamos el compromiso, de hacer llegar al ayuntamiento su propuesta del proyecto, circunstancia, que quedó aclarada en el oficio que el mismo Comisario hizo público a través de la página de Chicxulub Puerto, en el que se evidenciaba la falta de palabra del C. Carlos León al no presentar propuesta alguna.

Se pueden decir muchas cosas, hacerle creer a nuestra gente que todo se hace para perjudicar y no apoyar, pero estamos seguros que si con esas ganas trabajaran por un puerto mejor, no estaríamos en estas circunstancias, si no que por el contrario, estaríamos avanzando en la obra, como lo están haciendo actualmente en Chelem Puerto, Chuburná Puerto y Progreso.

Lamentamos profundamente que por un grupo de personas, que sí tienen intereses personales, se pierda un recurso que necesitamos en Chicxulub, en estos momentos estamos para sumar, no para dividir, la causa que luchan, sería justa si se hiciera con objetividad y convicción de realmente apoyar, pero como hemos visto, han tratado de hacer todo mediático, y hasta la presente fecha, sólo conocemos sus palabras, porque no hay documentos que respalden cada una de sus afirmaciones, de ser así, ya los habrían expuesto.

También, hemos visto en redes sociales, que acudieron a la Ciudad de México con el fin de que se cambie el proyecto, aunque este cambio nos perjudicara en gran medida, sin embargo, nada cambió, tan es así que no regresaron con una nueva propuesta, todo lo contrario, y aunque desconocemos las causas, si estamos conscientes que cualquiera, que escuche una incongruencia, que afecte más que apoyar, no respaldará sus decisiones.

A la comunidad en general, quisiéramos transmitirle nuestras ganas de que esto salga adelante, por ti, por nosotros, por nuestros jóvenes y niños, que merecen tener un lugar digno para crecer, que sea parte de su comunidad y que perdure por mucho tiempo. Si, es verdad que nuestras tradiciones son importantes, y con esta obra, no se están perdiendo, se están mejorando, porque ese debería ser el fin común de ustedes y nosotros, de todos, salir adelante y creer firmemente, que merecemos el cambio de nuestro puerto.