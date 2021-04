Propuestas de Ismael Peraza en foro de candidatos a la alcaldía de Mérida, basadas siempre en la honestidad

Mérida, Yuc., 14 de abril 2021.- Al participar en un foro de aspirantes a la alcaldía de Mérida, organizado por la Cámara de Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el candidato de Fuerza por México Yucatán, Ismael Peraza Valdés, destacó que la prioridad económica debe responden a la urgente necesidad de activar la industria en las zonas más pobres de Mérida.

Durante las tres horas que duró este encuentro, el candidato de FXM presentó su postura sobre diferentes temas de importancia:

– Instalación de industrias en las zonas menos favorecidas del municipio

“Es la demanda de hace muchos años en las zonas más pobres de la ciudad, tanto las comisarías como varias de las colonias que están totalmente olvidadas, por supuesto que es una prioridad económica, es una prioridad social, tiene que ser la primera prioridad que hay que atender y esta iniciativa la vamos a encabezar, la vamos a convocar, para que todos los sectores, en este caso Canacintra, tenga una participación efectiva para mejorar las terribles condiciones en que viven miles de meridanos y meridanas, es una necesidad, por lo mismo sabemos que instalar nuevas empresas requiere de nuestro acompañamiento, hoy Desarrollo Urbano lo sabe todo, lo dice todo, es un problema obtener los permisos, esto tiene que cambiar, tenemos que consolidad opciones de empleo reales, cerca de la gente, para que sean efectivas”

– Crear una ventanilla única de atención en el área metropolitana de Mérida, para realizar trámites con los otros municipios…

“Mérida tiene muchos años que está con políticas pendientes, y necesita cumplir con su liderazgo, ya que aquí se concentra gran parte de lo que es la fuerza económica del Estado, y estoy convencido de que Mérida tiene que asumir el liderazgo en la zona metropolitana y parte de este liderazgo es plantearle con claridad al Gobierno del Estado lo que necesita, en este caso la industria, por supuesto que tenemos que integrar programas conjuntos, hacer equipo, también con el Gobierno federal, para facilitarle esos trámites a las empresas, por supuesto que tenemos que coordinarnos y asumir el papel de liderazgo, no es así porque sí, Mérida es la capital, tiene los recursos que se necesitan para convertirse en el líder de la zona metropolitana”

– La zona de traslape con los municipios colindantes con Mérida…

“Liderando, con compromiso, responsabilidad y voluntad… aquí tenemos el equipo técnico de Desarrollo Urbano, tenemos el Catastro, tenemos la forma y los instrumentos para poder ver hasta dónde están, y jurídicamente hasta dónde se tiene permitido; si nosotros buscamos pretextos para no avanzar con las zonas colindantes con los municipios, siempre van estar como han estado, y por otra parte, el liderazgo, la voluntad política y la capacidad para poder establecer en beneficio de los habitantes de municipios que prácticamente ya tenemos encimados como son: Kanasín, Umán y Ucú, hay que generar las condiciones para ponernos de acuerdo las autoridades…”

– Promover la marca “Hecho en Yucatán”

“Definitivamente tenemos que proteger la economía local, tenemos que utilizar correctamente el presupuesto, hacer las compras a las empresas locales, tener el padrón de proveedores debidamente transparentado; nuestra responsabilidad como alcalde es ser un gobierno útil para todos los ciudadanos y apoyar a la empresa local e impulsar también a la generación del emprendimiento, que comience a diversificarse la capacidad de producción, tenemos que completar el ciclo económico para poder fortalecer la industria; definitivamente, para mí, la posición es muy sencilla y no es un tema de excluir a los demás pero el presupuesto de los meridanos tiene que utilizarse a favor de las empresas de Mérida y de Yucatán, por supuesto que tenemos que fortalecer, como capital del estado, lo que está hecho en Yucatán, el presupuesto público tiene que fortalecer a las empresas yucatecas, es una prioridad para nosotros”

– Sobre el Consejo Consultivo del Presupuesto y sus reglas de operación…

“Es el instrumento que tenemos para desarrollar integralmente la capacidad, con equilibrio, por lo mismo, este Consejo es fundamental, no sólo mantenerlo, fortalecerlo, integrar sectores de base, para que pueda ser realmente como debe de ser un presupuesto participativo surgido de la realidad social; otro punto importante es que el presupuesto debe ser aplicado con honestidad, tenemos que transparentar el ejercicio del presupuesto y tenemos que garantizar la honestidad, de nada sirven los instrumentos, de nada sirven los Consejos si no se actúa con honestidad; tenemos que hacer que rinda el presupuesto, por lo cual el Consejo Consultivo hay que fortalecerlo, hay que ampliarlo y hay que darle la capacidad de revisar lo que está haciendo la comunidad y que tenga los instrumentos para corregir, el presupuesto es el instrumento para desarrollarnos, y tiene que ser con honestidad, con eficiencia, con utilidad para el ciudadano, así tenemos que actuar para que nos vaya bien como sociedad”..

– Movilidad y vialidades

“La movilidad es una prioridad social, no puede ser un tema sólo de un discurso que no resuelva el problema y que además esté agravado, no estoy en contra de las ciclovías pero hay dos interrogante: ¿es el momento para hacerlas? ¿es el momento de cerrar las vialidades en el Centro con esos maceteros y acortar las vialidades creando problemas a los taxistas, a las plataformas, a la gente que está pasando, a los proveedores y negocios del Centro? Todo eso está impactando negativamente en nuestra economía. El sistema de transporte, recordemos que la administración de César Bojórquez entregó la facultad al Gobierno del Estado, el Ayuntamiento no puede seguir tirándole la pelota a otros, tenemos facultades jurídicas y tenemos que absorberlas con responsabilidad, tenemos que construir un sistema de transporte que sea útil a la industria y que le sea útil al ciudadano”

– Ciudad industrial, plan maestro y seguridad

“Efectivamente está sin atención, por supuesto está en la reglas esenciales de la administración pública, de desarrollo urbano, de la actividad económica, tienen que tener un plan maestro que sea participativo, tenemos que entrar precisamente con los sectores que están involucrados en esa zona; tenemos que fortalecer esa zona, tenemos que modernizarla y ese mecanismo es el plan maestro que surja de la propia expresión de los que ahí sufren la problemática; segundo, el tema de la seguridad, sin duda es competencia del Estado, pero tenemos que asumir – y lo dije anteriormente- el liderazgo que el presidente municipal de la Capital debe tener, no puede estar subordinado al Gobernador, este es nuestro territorio y tienes que exigir lo que le conviene a la gente que está en el territorio”

– Cómo apoyar a las empresas ya instaladas

“En Mérida tenemos condiciones geográficas favorables, tenemos que apoyar la principal responsabilidad de un Ayuntamiento que es el desarrollo integral de la ciudad, y entra el desarrollo económico; por supuesto que tenemos que apoyar a las empresas, tenemos que acompañarlas, y en ese sentido vivimos una situación de emergencia, la prioridad en este tema es la reactivación económica: ¿cómo vamos a apoyar a las empresas? De dos maneras: dándoles una responsabilidad, pero con sentido común, que es lo que está faltando, la oportunidad de que vayan normalizándose, hay que cuidar la salud pero hay que normalizar cuidando ciertas medidas emitidas en el diálogo directo constructivo y efectivo, para encontrar una reactivación que le permita a los negocios salir adelante; y obviamente, dentro de este problema, tenemos que implementar un sistema de créditos para que no quiebren las empresas, y definitivamente hay que apoyarlas en todo sentido”

– Propuesta para la reactivación económica

“Honestidad, responsabilidad, orientación presupuestal y sentido común, para que se puedan dar la condiciones de la reactivación económica, y tenemos que hacerlo con sensibilidad, hay medidas que están totalmente fuera del sentido común, ocurrencias… tenemos que dar las facilidades para la reactivación económica, el incentivo del predial ya se ha hablado en todos lados, tenemos que seguir incentivando a las empresas, y por supuesto que con esa honestidad que tanta falta nos hace muchas cosas malas pasan en esta ciudad, tenemos que ahorrar en el presupuesto para que haya créditos suficientes para que las empresas puedan reactivarse y que la economía pueda moverse”

– Mensaje final…

“Los buenos gobiernos generan buenas condiciones para todos, gobiernos que sí son útiles y capaces, eficaces y que tomen decisiones en sus políticas públicas, en la ejecución de su gasto, de su planeación… generan condiciones para el desarrollo integral y económico, pero sobre todo en esta pandemia, de la reactivación; bien se ha dicho, ¿por qué van colgados de los camiones y no se permite que los negocios laboren con mayor flexibilidad? ¿por qué no se permite un avance en esa actividad y sí se cierra la ciudad a las 11:30 pm, ocasionando actos de corrupción todos los días?, me consta cómo se dan las mordidas para evitar las multas. Hay una serie de incongruencias, muchas cosas están mal en la ciudad… Mérida requiere de un gobierno capaz, inteligente, preparado, responsable, serio y, cuidado, ¡honesto!… diálogo inteligente y constructivo, ¡siempre!, soluciones objetivas y reales, no inventos sin sentido común, y resultados visibles”