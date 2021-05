Quiero que Umán sea una “ciudad inteligente”: “Venturita”

“No hay tiempo para la improvisación. Se requiere de gente con experiencia”, señaló el candidato del PAN, PRD y Panal a la alcaldía de Umán

UMÁN.– Yo quiero que Umán deje de ser conocido como un pueblo grande y demuestre que puede ser una ciudad de verdad, señaló Gaspar Ventura Cisneros Polanco, candidato del PAN a la presidencia municipal.

“Cuando hablo de una ciudad inteligente, me refiero a una ciudad competitiva, que tengamos acceso a Internet; atención a las personas con discapacidad, oportunidades de empleo para la ciudadanía y servicios públicos de vanguardia”, señaló el también abanderado del PRD–Panal.

Una ciudad inteligente también incluye mejor accesibilidad para las personas con discapacidad, ya sea con rampas en las aceras, edificios públicos más amables, atención a personas con alguna necesidad educativa especial y transporte para dicho sector y los adultos mayores mediante mototaxis exclusivos.

“No hay tiempo para la improvisación. Se requiere de gente con experiencia, con conocimiento del tema y ganas de servir a la sociedad de Umán”, detalló.

“Venturita” recordó que en su planilla integró a Adonay Poot, una persona con discapacidad motriz, quien fue atleta y representó a México en Río de Janeiro en 2016 en los Juegos Paralímpicos.

El plan integral de desarrollo también involucra a las comisarías, por ello en la próxima administración municipal los servicios públicos municipales serán descentralizados y diseñados de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

“Crearemos el Centro de Capacitación Regional de Umán, donde estarán todas las empresas del corredor industrial que está en el municipio más las instaladas en Yucatán para formar a las personas”, expuso.

Umán tendrá un Ayuntamiento que apueste por atraer la inversión, “pero que al instalarse en el municipio los pequeños negocios tengan las grandes oportunidades de crecer”, añadió.

El aspirante a gobernar Umán aseguró que este 6 de junio por sus propuestas y no por fomentar la guerra sucia. “Yo siempre he dado lo mejor de mí en los puestos en los que me he desempeñado y ahí están los resultados, la gente los conoce”, finalizó.