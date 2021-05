Realiza Romario García su tercera caminata en Chicxulub Puerto

PROGRESO.– El puerto de Chicxulub fue conquistado esta tarde por Romario García Ramírez, el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de Progreso, quien caminó por la comisaría costera y terminó de convencer a la ciudadanía.

Acompañado de unas 500 personas, el «Caballo Negro» avanzó por las calles que le hacían falta caminar en Chicxulub, convenciendo a quienes salieron a conocerlo y platicar con él.

«Escúchenlo bien, en este momento me cambio de playera y de partido y me voy con Romario; éste sí convence», apuntó una mujer que platicaba con sus vecinas de la calle 21 por 20 del centro, luego de que el candidato del PES les compartiera unas palabras, según consigna un comunicado de la casa de campaña del candidato.

Otras señoras, al verlo acercarse, preguntaron «¿ese es el candidato?, porque es muy joven y guapo» para después, entre risas, dialogar con él y comprometerse con su voto.

El «Caballo Negro» ha demostrado tener capacidad de convocatoria, pues el pueblo se identifica con el joven político por ser un ciudadano como todos. Por tal motivo, Romario García, exhortó a las personas a salir a votar el próximo 6 de junio.

En su mensaje, Romario García Ramírez se refirió a los problemas de salud y seguridad que aquejan a Chicxulub, estableciendo propuestas claras y realistas que serán emprendidas durante su administración.

«Ya logramos lo más difícil: estar en primer lugar. Estar encima de los partidos tradicionales y por unos días no nos vamos a caer. Siempre se los digo, no se trata de cambiar por cambiar; se trata de cambiar para bien. El pueblo tiene que trabajar para el pueblo”, enfatizó.

“No creamos otra vez en esas personas que crecieron en cuna de oro, que no saben la necesidad que hemos pasado ustedes y yo. No lo saben y se los digo en las caminatas; ellos nunca se han preocupado por un desayuno, mientras que aquí todos tienen que salir a trabajar para darle de comer a sus hijos. Ellos la única vez que no desayunaron fue cuando se levantaron tarde”, contrastó.

Entre vítores y algarabía de los presentes, Romario García convocó a mantener el entusiasmo y dar el último esfuerzo por defender el voto “Díganle a todos esos que traicionan al pueblo, muy seguros y muy claros, ¡ya falta poco, lo bueno es que ya se van!”, concluyó.