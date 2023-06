Renán Barrera sostiene encuentro con militantes y liderazgos del interior del estado

La principal alianza es con los ciudadanos, subraya / “¡Todos con Renán!”, afirman simpatizantes en Tecoh y Kanasín /



TECOH.– En un local abarrotado de simpatizantes, con gran júbilo y expresivas pancartas de “!Todos con Renán!”, el consejero estatal y nacional del PAN, Renán Barrera Concha, continúa aglutinando a la militancia y a los liderazgos del interior del estado en torno a un proyecto común de cara a 2024.

En un encuentro en este municipio, denominado “Yucatán, un solo equipo”, el alcalde meridano sostuvo un diálogo con habitantes y militantes a quienes convocó a mantenerse unidos y a poner por delante las coincidencias por un bien mayor que es tener un mejor Yucatán.

“¡Cómo podemos enamorar a los ciudadanos si nos peleamos entre nosotros?, hoy más que nunca debemos estar unidos, porque tenemos un gobierno federal que se encarga de dividir generando discordias. Como militantes panistas, tenemos que poner el ejemplo de unidad”, subrayó Barrera Concha, quien fue recibido con batucada, aplausos y animadas porras.

“Vamos a seguir caminando de la mano de los municipios para unir fuerzas y enfrentar los retos que están por venir. Los municipios son la extensión del hogar, si no los cuidamos, no lo lograremos”, puntualizó el político yucateco

Sin chantajes

Antes de su visita a Tecoh, Renán Barrera estuvo en Kanasín, “la capital del panucho”, respondiendo a una invitación del Presidente de la Cámara de Banqueteros y de la Asociación de Migrantes de Yucatán, Miguel Rodriguez Alpuche, para platicar los casos de éxito en Mérida que se pueden replicar en los municipios.

Ante decenas de líderes, el consejero panista compartió que su principal alianza es con los ciudadanos y no con los grillos y caciques.

“Mi alianza es con ustedes, los que se quieran sumar son bienvenidos, hay espacio para todos, pero no debemos dejarnos chantajear, nosotros somos individuos, nosotros somos un proyecto humanista que no utiliza a la gente”, afirmó el alcalde meridano.

En su mensaje, Barrera Concha dijo que hay que ver los resultados que hoy se reflejan en Mérida y Yucatán, porque son el ejemplo de buenos gobiernos que van más allá de las falsas promesas.

“¡Sí trabajamos en equipo, como ahora, y nos preparamos para lo que viene, nos esperan los mejores años para Yucatán!”, finalizó el político yucateco, ante los aplausos de los asistentes a la reunión de Kanasín.