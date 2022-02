Se realiza de forma ágil y eficiente el reemplacamiento en Yucatán

En solidaridad con las familias yucatecas, ante la grave situación económica que se vivía en 2020 por la pandemia de Coronavirus, se pospuso este proceso hasta febrero del presente. / Cabe recordar que, desde hace 25 años, el reemplacamiento debe hacerse cada 3 años, para lograr la actualización del padrón vehicular, una de las mejores herramientas para preservar el clima de paz y seguridad del Estado / Para ello, se pone a disposición de la ciudadanía de seis módulos en la ciudad de Mérida y cinco más en el interior del estado, que se ubican en los municipios de Motul, Valladolid, Tizimín, Progreso y Ticul.

MÉRIDA.– De forma ágil y sin contratiempos, los yucatecos cumplen con el reemplacamiento de sus vehículos, con lo que continúan respaldando la estrategia de seguridad que, de manera conjunta, impulsan el Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, para mantener el clima de paz y tranquilidad, que distingue a Yucatán a nivel nacional.

Desde hace 25 años, este proceso debe hacerse cada 3, para lograr la actualización del padrón vehicular, una de las mejores herramientas para preservar la seguridad que caracteriza a la entidad, junto con la más moderna tecnología que se ha implementado a través del programa Yucatán Seguro, el cual contempla la instalación de arcos carreteros y cámaras para vigilar el tránsito, entre otras acciones.

De esta forma, el reemplacamiento en Yucatán es una de las mejores herramientas para mantener la seguridad en el estado que, junto con 219 arcos carreteros, 6,775 cámaras de seguridad y 2,392 semáforos inteligentes enlazados al recientemente inaugurado Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la SSP, hacen más fácil la identificación de vehículos en caso de robo o participación en delitos.

El Gobierno del Estado recuerda que la importancia de la actualización del padrón es alta, ya que al hacerlo se regularizan los autos yucatecos que no se han registrado o que no han realizado cambio de propietario, así como 100 mil coches que se encuentran circulando en la entidad con placas foráneas, por lo que esta regularización permitirá contar con placas y datos que contribuyen a mantener la seguridad que vivimos.

Por ello, en apoyo a la economía de las familias yucatecas, el Gobierno del Estado dispuso una serie de beneficios fiscales que incluyen descuento de 10 por ciento en reemplacamiento de vehículos; así como descuento de 50 por ciento en multas de la SSP al realizar la actualización de placas vehiculares, ambos, con opciones de pago a 3, 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

En este sentido, Sebastián Montiel Culebro, conductor y propietario de una camioneta marca Ford, originario de Peto, quien acudió esta mañana a realizar el trámite, dijo que considera adecuado que se mantenga al día dicho registro, para contribuir con la tranquilidad en el territorio.

“Me parece una excelente idea, por parte del Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, implementar ese tipo de iniciativa para todos los ciudadanos, porque en caso del robo de algún vehículo, estoy seguro que será muy rápido para recuperarlo o ubicarlo, con el apoyo de la Policía”, aseveró.

En este sentido, el hombre con 33 años de edad destacó que Mérida y el resto de la entidad se caracterizan por ser lugares muy seguros, y agregó que, con esta implementación, los usuarios gozan de trámites ágiles y fáciles, a los que se suma el reforzamiento en materia de seguridad.

“Nos facilita las cosas a los propietarios de vehículos y nos da mayor seguridad, porque sabemos que, al circular en nuestros autos y encontrarnos con cualquier situación de emergencia o adversa, seremos respaldados y protegidos, y qué decir de que, en caso de un robo de vehículo, al tener el padrón de registro de vehículos actualizado, la Policía podrá realizar su trabajo de mejor manera y los autos sustraídos podrán ser localizados de forma rápida”, expuso.

Asimismo, celebró que el Gobierno del Estado haya pospuesto este plan en 2020, ya que muchas familias locales se encontraban en una situación económica difícil, debido a la contingencia sanitaria, por lo que, al aplazar el requerimiento hasta este mes de febrero, se pudo evitar un gasto más.

“Yo tengo muchos conocidos que, durante la pandemia, perdieron su empleo u otra forma de ingresos y no podrían haber costeado este trámite; de esa manera, la población no se vio afectada, ya que no todos estábamos en posibilidades de realizar el pago en aquel momento”, externó.

Sobre la duración del procedimiento, Montiel Culebro explicó que, esta mañana, acudió al módulo ubicado en la plaza comercial City Center, al norte de la ciudad, donde fue atendido de manera rápida y ágil, ya que todo le llevó menos de 20 minutos.

“Hice el proceso en línea, donde sólo se escribe el número de serie y placa del vehículo, y arroja los datos. En mi caso, pagué directamente en línea; saqué cita para este módulo, ubicado a un costado de la plaza comercial, donde al llegar, revisan tus datos y documentos, verifican que tu nombre esté en la lista, pasas al módulo y esperas alrededor de 15 minutos para que te atiendan; debido a que los datos están precargados, es muy rápido”, describió.

El hombre, con residencia y origen en Peto, al sur del estado, detalló que, a pesar de que pudo haber acudido a la sede habilitada en Ticul para este fin, prefirió viajar a la capital para realizar sus diligencias, entre las que incluyó el reemplacamiento.

Por otro lado, Rosa Aurora Solís Díaz reiteró que esto es de suma relevancia y se puede concretar de manera rápida, ya que, en su caso, desde que arribó al Centro de Servicios Yucatán, localizado en la colonia Xcumpich de Mérida, fue atendida por policías y auxiliares de la SSP, de forma eficiente.

“Al existir placas o carros robados, es importante que se realice el trámite de reemplacamiento, para que se actualice el padrón vehicular, para que los vehículos que circulan por el estado estén registrados y, así, se puedan ubicar de manera rápida y evitar que se cometan crímenes con ellos”, destacó.

Por ello, la empleada de 47 años, originaria de Progreso, comentó que percibe que la paz y seguridad en el estado como muy buenas, lo cual ha hecho destacar a la entidad a nivel nacional; por ello, invitó a toda la ciudadanía a participar en esta convocatoria y reconoció la relevancia de haberla aplazado, en apoyo de la ciudadanía, durante los momentos más difíciles de la pandemia.

“Sabemos que existen delincuentes en todos lados, pero Yucatán es una excepción, ya que es un estado donde tenemos la fortuna de contar con mucha paz para nuestras familias; me pareció muy bien que se pospusiera el reemplacamiento porque la gente contábamos con pocos ingresos”, comentó.

Por último, Rosa Aurora invitó a todos los propietarios de vehículos, a acercarse al módulo más cercano, porque la atención es buena y se brinda orientación, de forma que todo se agiliza para aprovechar el tiempo, “sobre todo para personas como yo, que tenemos que pedir permiso en nuestros trabajos”.

Para ello, se pone a disposición de la ciudadanía 6 módulos de reemplacamiento en la ciudad de Mérida y 5 más en el interior del estado, en los municipios de Motul Valladolid, Tizimín, Progreso y Ticul.

Los de la capital se ubican en el Centro de Servicios Yucatán, la Unidad Deportiva “Kukulcán”, la plaza City Center, la Ex Penitenciaría Juárez, el interior de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) de la colonia Santa Rosa y la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), donde sólo se atiende a concesionarios de transporte público.