Vila supervisa la entrega de 8,900 toneladas de maíz del programa “Seguridad Alimentaria”

En gira de trabajo por Tixméhuac, el Gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó el inicio de la distribución de 8,900 toneladas de maíz para el consumo de 224,000 familias dentro del programa “Seguridad Alimentaria”, apoyo que se entrega casa por casa. / Vila Dosal también entregó los trabajos de mantenimiento y ampliación de espacios en escuelas públicas, equipos para los planteles del Programa Escuelas de Tiempo Completo y acciones del programa de Vivienda Social.



Tixméhuac.– El impacto de 3 tormentas tropicales y 2 huracanes en Yucatán causaron fuertes afectaciones al cultivo del maíz para autoconsumo, lo que generó que el grano escaseara y su precio incrementara hasta en un 30%, propiciando que las personas enfrentaran dificultades para conseguir alimento, por lo que el Gobernador Mauricio Vila Dosal determinó apoyar a 224,00 familias yucatecas de 75 municipios con la distribución de 8,900 toneladas del cereal dentro del programa “Seguridad Alimentaria”, para mejorar sus condiciones nutricionales y respaldar su economía.

Durante una gira de trabajo por este municipio del sur del estado, Vila Dosal continúo con el reparto de sacos de 20 kilos de maíz a familias que más lo necesitan de esta demarcación, en donde también entregó los trabajos de mantenimiento y ampliación de espacios en escuelas públicas, equipos para los planteles del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y acciones del programa de Vivienda Social.

En los bajos del palacio municipal de Tixméhuac, el Gobernador, en compañía del alcalde, Gaspar Pantí Cel y el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, supervisó la distribución de este apoyo que beneficia a habitantes de la cabecera municipal y de las comisarías de Chicán, Sabacché, Kimbilá, Dzutoh, Sisbic e X’cohil.

En presencia del Gobernador y el presidente municipal de Oxkutzcab, Raúl Romero Chel, Díaz Loeza recordó que el año 2020 ha sido catastrófico para la gente del campo, sobre todo para las comunidades del interior del estado, donde el principal cultivo afectado fue el maíz, por lo que resaltó que la entrega de este producto a 224,000 familias de 75 municipios es de suma importancia para su autosuficiencia alimentaria.

El funcionario estatal detalló que estas 8,900 toneladas, que se traducen en un total de 448, 500 bultos de maíz en una presentación 20 kilos, se entregarán casa por casa por personal de la Seder, siguiendo todas las medidas sanitarias necesarias para evitar cualquier contagio de Coronavirus. Esta acción representa una inversión de 61 millones de pesos.

Posteriormente, Vila Dosal supervisó los trabajos de mantenimiento y ampliación de espacios educativos en 10 escuelas de esta demarcación en los que se aplican recursos de más de 3 millones de pesos, los cuales permitirán que los alumnos y maestros puedan contar con instalaciones adecuadas cuando las condiciones epidemiológicas de la pandemia lo permitan.

Después, el Gobernador y la titular de la Secretaría de Educación del estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, realizaron la entrega de equipamiento para 6 colegios del Programa Escuelas de Tiempo Completo, los cuales consistieron en refrigeradores, hornos de microondas, licuadoras, estufas, congeladores, entre otros utensilios y artículos de limpieza.

También, se otorgaron aparatos de cocina, material de protección civil, de supervisión de alimentos, batería de enseres de cocina y mobiliario, que incluye mesas y sillas plegables. Todo ello en beneficio de 522 estudiantes.

Finalmente, Vila Dosal, acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche y del director del Instituto de Vivienda del estado (IVEY), Carlos Viñas Heredia, encabezó la entrega de certificados de Vivienda Social, iniciativa a través de la cual se construyeron durante el año pasado 10 baños ecológicos con biodigestor y 17 cuartos dormitorios en esta demarcación.

Uno de los beneficiarios de este programa es Samuel Chan Ochoa, a quien se le construyó un cuarto adicional. El hombre de 59 años de edad, originario de este municipio, dijo sentirse feliz por recibir esta acción de vivienda, la cual beneficia a su familia, que está compuesta de tres personas.

“Me siento muy contento porque nos ha apoyado el Gobierno del Estado. Estas son promesas de campaña que está cumpliendo. Sabemos que tenemos el apoyo del Gobernador y con esto vemos que está trabajando muy bien”, aseguró Samuel.

Estas entregas de acciones de Vivienda Social, explicó Torres Peniche, son parte de las 3,810 que ya fueron concluidas y se realizaron el año pasado en 83 municipios en beneficio de miles de familias, lo que requirió de una inversión de más de 1,151 millones de pesos.

En la plaza principal de Tixméhuac, el titular de Sedesol expuso que, en lo que va de la actual administración, se han entregado más de 21 mil acciones de vivienda, por lo que, poco a poco y siguiendo las instrucciones del Gobernador, se han ido cubriendo cada uno de los municipios del estado.

Antes de retirarse de este municipio del sur del estado, Vila Dosal visitó el hogar de Adriana Beatriz Chablé Peraza, donde se edificó un cuarto adicional. La madre de tres pequeños y ama de casa expresó al Gobernador la felicidad que siente por este nuevo y seguro espacio, ya que con ello puede tener un lugar para sus hijos y su madre, quien tiene 64 años de edad.

“Recibí el cuarto que siempre había solicitado, pero que nadie me había dado. Gracias al Gobierno del Estado que me ayudó, ya que ahora mis hijos y mi madre dormirán más cómodos. Ellos se lo merecen para que tengan un espacio más adecuado”, indicó.

Chablé Peraza relató que su casa consistía en una palapa, la cual, por el mal tiempo, se fue deteriorando, por lo que ella, su esposo, tres hijos y madre tuvieron que hacinarse en pequeños cuartos hechos con cartón.

“Me siento contenta, porque por fin, alguien escuchó mi petición lo que se refleja con este cuarto. Mis vecinos son testigos de que las condiciones de mi casa eran pésimas, por lo que le agradezco al Gobernador por haberme apoyado con esta obra. Me siento feliz porque me siento escuchada y tomada en cuenta, distinto al pasado, cuando solo me ignoraban. Me da gusto que las ayudas sigan llegando, para que la gente que lo necesita, como nosotros”, concluyó la mujer.