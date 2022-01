Ya son 3 años trabajando fuertemente para mejorar y acercar los servicios de salud a todos los yucatecos

Como nunca, la población yucateca mostró unión y responsabilidad, para salir adelante ante las adversidades y cuidarnos entre todos.

Mérida, Yucatán, 12 de enero de 2022.- Ante los años tan complicados a los que nos hemos enfrentado, las yucatecas y los yucatecos nos unimos como nunca, para protegernos los unos a los otros y para mejorar y acercar los servicios de salud a las familias de todo el estado.

En los 3 primeros años del Gobierno de Mauricio Vila Dosal, la salud ha sido un eje prioritario y, con el inicio de la pandemia, los esfuerzos en la materia se redoblaron para procurar la salud de todos y los yucatecos demostramos que, juntos, podemos hacer frente a los retos venideros y salir adelante.

Al llegar la pandemia, Yucatán fue uno de los estados pioneros del país en adelantarse a todos los posibles escenarios, por lo que, desde el primer momento, se creó un Comité de Asesoramiento Especializado en Salud, el cual, integrado por los mejores epidemiólogos y expertos en salud pública del estado, se encarga de realizar las recomendaciones ante la contingencia sanitaria, para que las medidas implementadas tengan sustento técnico.

Por otra parte, se hizo un esfuerzo presupuestal para dotar con insumos médicos suficientes a los hospitales públicos estatales e, incluso, del Gobierno federal, como de los Institutos Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) o el de Alta Especialidad, para que ninguna yucateca ni yucateco se quedara sin atención médica cuando más lo necesitara.

Aunado a ello, con el fin de atender a más pacientes que necesiten cuidados críticos e intermedios, en tan sólo 23 días, se habilitó el Centro de Convenciones “Yucatán Siglo XXI” como hospital temporal y, en apenas 25, se construyó otro junto al nosocomio de Valladolid.

Los esfuerzos no se quedaron ahí, ya que también se implementó el Plan de Reforzamiento a la Protección de la Salud, el cual contó con estrategias como Amigos de la Salud y el empleo de nuevas tecnologías, para llevar a los yucatecos las medidas preventivas y consultar sus síntomas, como la página de Internet coronavirus.yucatan.gob.mx, la aplicación Meditoc, un chat-bot de la salud y las líneas tanto 800-Yucatán como de orientación y apoyo emocional, todas en español y maya, para garantizar la inclusión.

También, recientemente, se lanzó la herramienta tecnológica Notificaciones Covid Yucatán, destinada a frenar cadenas de contagio, a través de los teléfonos celulares, ya que avisa si has estado a una distancia menor de 10 metros y por tiempo prolongado con un caso positivo de esta enfermedad, sin violar la privacidad de los usuarios, compartir la ubicación geográfica ni interferir con el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, todos estos esfuerzos no serían fructíferos sin la cooperación y responsabilidad de todos los yucatecos, y en ese tenor, en 2020 se firmó el Acuerdo de Reapertura Económica con las y los empresarios en el estado, para iniciar una nueva normalidad con restricciones y medidas, que se han ido retirando paulatinamente.

De igual manera, resultado del trabajo conjunto con el Gobierno Federal, al día de hoy, el 81% de los yucatecos ya ha recibido alguna vacuna contra el Coronavirus, proceso que avanza a muy buen ritmo, pues los adultos mayores ya han recibido su refuerzo y se instalaron módulos permanentes de vacunación, tanto en Mérida como en el interior del estado para quienes, por algún motivo, no se han podido vacunar o no han completado su esquema.

Incluso con los importantes avances, la pandemia no ha terminado, por lo que se continúa haciendo pruebas para detectar a tiempo casos de Coronavirus, a través de nuestros puntos itinerantes, y reforzando las medidas de prevención y la vacunación entre la ciudadanía.

Hay que destacar que, desde el inicio de la administración de Vila Dosal, se está transformando la salud en todo el territorio, acercando y mejorando los servicios del ramo en favor de los yucatecos, y para ello, con la colaboración de los 105 Ayuntamientos del interior del estado, se implementó el programa “Médico 24/7”, garantizando atención médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en las cabeceras de los municipios, brindando más de 385,000 consultas; próximamente, se contará con servicio de ultrasonido en todos sus módulos.

Asimismo, se puso en marcha la estrategia “Médico a domicilio”, para que mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores o postrados en cama, que presentan dificultades para desplazarse a un centro de salud, puedan recibir el servicio, a través del cual se ha dado más de 58,000 consultas externas.

Como parte de este compromiso de acercar los servicios del rubro y mejorar la atención en toda la entidad, en un hecho histórico, se recuperó el Hospital Regional de Ticul y, luego de 10 años de obras inconclusas, se entregó al IMSS para ampliar la oferta en el interior del estado.

También, en conjunto con el Gobierno federal, se está construyendo el Hospital Naval de Yucalpetén, el cual dará servicio abierto a la población y se ubicará en un área cercana al Puerto de Abrigo.

De esta manera, se está transformando la salud en el territorio, con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, y estos primeros 3 años, aunque han sido de retos y muchas adversidades, demuestran que, trabajando en equipo, Yucatán se recupera y va por buen camino.