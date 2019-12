Vila expone potencial de Yucatán ante el Consejo Regional Peninsular del Grupo Financiero Banorte

¿QUÉ HA HECHO POR PROGRESO?, ¡NADA!, ES UN AYUNTAMIENTO DE PANTALLA Y MEDIÁTICO, SEÑALÓ ENRIQUE MAGADÁN EN UNA REUNIÓN PRIISTA / OLVIDÓ QUE EL ACTUAL ALCALDE FUE SU ALUMNO Y HOY LO CRITICA PARA TRATAR DE DESMARCARSE DEL PANISTA QUIEN HA LOGRADO LO QUE ÉL Y OTROS EX ALCALDES NUNCA HICIERON/ CRÍTICAS A GRUPOS POLÍTICOS «TRAIDORES» DEL PRI

PROGRESO.– Con la ausencia de las principales figuras priistas de este puerto y en medio de una serie de acusaciones contra el actual Ayuntamiento panista que encabeza Julián Zacarías Curi y contra grupos políticos que «traicionaron» al tricolor para irse a otro partido, anoche se llevó al cabo una primera reunión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara al arranque del proceso de afiliación de ese instituto político.

Con apenas 20 personas, a pesar de que fue invitada toda la «clase política» del PRI en Progreso, la reunión del tricolor se realizó anoche, a las 8 p.m., en la llamada «casa de enlace» de la actual diputada federal María Ester Alonzo Morales, quien no asistió al evento a pesar de ser la anfitriona y cuyo trabajo ha dejado mucho qué desear, pues prácticamente no se le ha visto en Progreso en el año que lleva en el cargo político.

AUSENCIAS…

La reunión fue encabezada por directivos del PRI Estatal como César Isabel Pérez Flota, Subsecretario de Organización del CDE y Enrique Magadán Villamil, actual Secretario de Gestión Social, junto con el dos veces regidor Jorge Méndez Basto, actual Presidente de

También llamó la atención la ausencia de la actual Secretaria General del CDE del PRI, la diputada local Lila Rosa Frías Castillo, así como los integrantes de los principales grupos políticos del PRI en este puerto, quienes no hicieron acto de presencia a pesar de que una de las tareas principales del partido es comenzar su reconstrucción, según han señalado en diferentes ámbitos.

Los que sí asistieron fueron el ex alcalde Wilbert Gil Cobos, el ex coordinador de la campaña priista Manuel Contreras Alcalá, el líder de los locatarios Frank García Gómez, colaboradores del grupo «maga-alonzo», así como los regidores priistas Jorge Méndez, y Goretty Irigoyen Ocampo. El edil priista Armando Reyes Maldonado no asistió.

Estos regidores, por cierto, han sido muy criticados debido a que ya no representan ninguna oposición priista en el Cabildo de Progreso, al grado de que uno de ellos -Armando Reyes- hasta asiste a los eventos del PAN, como sucedió recientemente durante el aniversario de Acción Nacional.

CRÍTICAS CONTRA JULIÁN ZACARÍAS…

Durante la reunión, se exhortó a participar en las Jornadas de Refrendo y Afiliación del PRI, las cuales se realizarán en Progreso el próximo domingo 8 de diciembre en la misma casa de enlace de la diputada federal.

Sin embargo, en determinado momento, el ex alcalde Enrique Magadán Villamil no desaprovechó la ocasión para lanzar críticas contra el ex priista y actual alcalde panista de Progreso, Julián Zacarías, a cuya gestión señaló como un gobierno de fantasía y mediático, pues acusó que el actual alcalde paga «mucho dinero» a varios medios de comunicación para que nadie hable mal de él.

«Lo digo porque lo sé, el alcalde gasta $350 mil pesos mensuales en publicidad en medios de comunicación para engañar a la gente de Progreso», aseguró el ex edil.

El ex alcalde incluso fue más alla, pues mencionó que «a un periódico de Progreso» le paga más de $60 mil pesos, según dijo -pero sin precisar cuál ni mostrar pruebas-, así como medios de Mérida que reciben jugosos ingresos por parte de Julián Zacarías y con cargo al erario público.

El ex alcalde no mostró ninguna prueba de sus afirmaciones, pero fue secundado por los regidores priistas quienes asintieron con la cabeza los señalamientos de que Julián Zacarías no ha hecho nada por Progreso aunque en el Cabildo no alcen la voz para nada.

AMNESIA…

Con evidente amnesia o con desesperadas intenciones de desmarcarse del actual alcalde, pues hay priistas que afirman que Magadán y su esposa María Ester apoyó al PAN en campaña como lo hizo en el pasado, el ex alcalde continuó su crítica contra Julián Zacarías señalando que la actual administración es de «puras lucecitas, foquitos y pinturitas», pues el Ayuntamiento panista no ha hecho nada por Progreso.

Priistas presentes se sorprendieron al ver a Magadán lanzando fuertes críticas contra Julián Zacarías, pues precisamente se inició en la política de la mano del grupo político del propio «Tigre» Magadán, aunque luego de no recibir la candidatura tricolor, renunció al partido y se unió a las filas panistas donde ganó las elecciones de 2018, derrotando a Carmen Ordaz Martínez.

NO HA HECHO NADA…

Magadán se mostró evidentemente ardido del buen desempeño del alcalde panista y añadió que todos creen que en Progreso todo marcha bien, cuando la realidad es otra, ¡qué ha hecho Julián ¡nada! ¡no ha hecho nada».

Puso como ejemplo, entre otros, los trabajos de remodelación del campo deportivo 20 de Noviembre, de los cuales dijo no fueron conseguidos por el alcalde, sino que fue un donativo de la empresa que realiza trabajos de remodelación en la vía Mérida-Progreso y se obtuvo por gestiones del gobierno estatal.

«Los panistas solo quieren dinero, nunca han sabido gobernar».

«NI UNA CALLE, NI UN PARQUE»…

Ante los señalamientos, los regidores del PRI en el actual Ayuntamiento continuaron asintiendo los señalamientos contra el alcalde de que «no ha hecho ni un parque, ni una calle y lo poco hecho ha sido con recursos gestionados por el anterior Ayuntamiento.

También lanzó críticas contra el grupo político del también ex alcalde José Luis Blanco Pajón, a quien acusó de cambiarse de partido, lo que deja en claro que «nunca fueron priistas».

Lo anterior, al parecer por el éxodo de priistas que se pasaron a las filas del Partido Verde Ecologista que hoy es encabezado en Progreso por «Payo» Manzanero, el ex chofer del propio Blanco Pajón.

Entre otras cosas, Magadán también criticó el tema de la basura y señaló que Julián Zacarías no es el «salvador» de Progreso en el tema de la basura y dijo que han sido los gobiernos priistas los que pensaron en ese tema, aunque no lo hayan podido concretar.

(Como se sabe, Magadán intentó, sin éxito, privatizar el servicio de recolección de basura al otorgar la concesión a la empresa Vantech).

El ex edil añadió que Julián Zacarías encabeza un gobierno de simulaciones, con muchos gastos en publicidad y viajes y donde no hay apoyos a los ciudadanos que verdaderamente lo necesitan. La reunión concluyó alrededor de las 9 de la noche. El proceso de afiliación al PRI inicia este domingo en la casa de enlace a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. (ProgresoHoy.com)