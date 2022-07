Autoridades del Issste piden a yucatecos no bajar la guardia e invitan a vacunarse

MÉRIDA.– El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) está coordinando esfuerzos en la realización del operativo de vacunación que encabeza el gobierno del estado, se vacunarán a menores de 5 a 11 años, señaló la subdelegada médica del instituto en Yucatán, Martha Eugenia Montemayor Curiel.

Destacó que se proyectó aplicar cerca de 12,000 dosis, del 26 al 29 de julio del presente y que se vacunará en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de Valladolid y 10,850 dosis en Tizimín.

Recomendó a la población en general no bajar la guardia ante el COVID-19, se tienen que mantener vigentes las medidas de prevención, el uso del cubrebocas y el gel antibacterial, lavarse las manos continuamente para evitar los contagios.

Montemayor Curiel refirió que en todos los estados de la República se está presentando la idea de que la vacuna busque al paciente o que sean los módulos más accesibles y menos saturados para que la gente se vacune logrando una buena cobertura de vacunación y de esta forma alcanzar la inmunidad de rebaño que es lo que se busca en todas las enfermedades.

Apuntó que cuando una persona tiene alguna enfermedad de tipo contagiosa, forma anticuerpos, cuando uno se vacuna, también forma anticuerpos. La inmunidad de rebaño es buscar que de toda la población o un grupo de personas, la gran mayoría tenga anticuerpos, de tal manera que si entra a ese grupo una persona con el virus, no tiene posibilidad de diseminarse porque mi vecino, mi otra vecina, la persona que tengo enfrente, a los lados tiene anticuerpos y eso detiene la propagación de la enfermedad y detiene las pandemias.

Informó que en este sentido, México ha sido uno de los países donde ha habido muy buena respuesta de la población en cuanto a la vacunación, constantemente está habiendo campañas para reforzar, ayuda en sobremanera el hecho de no dejar de ponerse la vacuna y se crea inmunidad.

Recordó tomar en cuenta que es más riesgoso no estar protegidos, no tener anticuerpos porque si se enferman, van a tener una enfermedad grave porque no tienes defensas contra la enfermedad, al recibir la vacuna, se aminoran los síntomas.

Comentó que se pueden lograr anticuerpos hasta por 6 meses tras y luego al tener el refuerzo de la vacuna se renuevan los anticuerpos, pero si se observan el caso de la influenza que en un inicio se tenía que proteger a todos y posteriormente llega el momento en el que ya no hay una pandemia o una epidemia, se vuelve una enfermedad endémica y a los únicos a quien tendríamos que proteger es a los vulnerables: Los mayores de 60 años, los que tienen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión descontrolada, obesos mórbidos”.

La subdelegada médica del Issste reiteró que de igual forma deben vacunarse las mujeres embarazadas o los muy expuestos como son los trabajadores del sector salud. “Esta campaña pretende hacerle accesible a niños para que todos estén protegidos.

“Vacunémonos para que no se presenten riesgos a la salud, la oportunidad está abierta para todos, porque hay personas que no lograron su primera, segunda o tercera dosis para lo cual pueden acudir a los módulos permanentes como el de la Clínica Mérida del instituto ubicada en la colonia Lindavista de esta Ciudad”.