Cornelio López ganó el Maratón de la Marina 2022

PROGRESO. – – Cornelio López Felipe del club Coatza hizo el mejor tiempo en los 42 kilómetros 195 metros con 2.27.39 horas para ganar el primer lugar absoluto del Maratón de la Marina 2022 efectuado en el Puerto de Progreso, dónde participaron 2 mil 200 corredores.

López Felipe pertenece a la categoría libre y cruzó primero la meta sorprendiendo al keniano Peter Mutitu Karuiki quien se mantuvo en la punta por varios kilómetros pero faltando menos de 15 para la meta, se resintió por el calor y finalmente cedió el primer lugar a los mexicanos que tomaron la punta y lo dejaron fuera del medallero de la categoría absoluta

El segundo lugar en absolutos fue Jorge Santamaría Rivas con 2.29.12 horas y en tercero quedó Pedro Espinoza con 2.37.15 horas y en el femenil absoluto, Jemimah Musau de Kenia fue primer lugar con 2.56.56 horas seguida por Angela Vázquez Montes con 3.05.57 horas y Abigail Cabrera con tiempo de 3.13.54 horas

El progreseño Carlos López Gutiérrez ganó el primer lugar en libre varonil con 2.52.56 horas seguido por Hegel Muñoz Galicia con 3.03.33 horas y Jesús Colmenares con 3.32.05 horas y en femenil, María Moreno Castañeda con 4.00.26 horas, Rosalinda Cancino Mendoza con 4.35.53 horas y Fernanda Chan de los Santos con 4.58.54 horas

En submaster varonil, Juan Salgado Meza fue primer lugar con 2.46.07 horas con Peter Mutitu Karuiki como segundo con 2.49.22 horas y Lorenzo May Chan con 2.55.57 horas en tercero y en femenil, Alina Gutiérrez Mar con 3.21.12 horas, Gilde Chí Chuil con 3.30.09 horas y Elisa Trujillo Santana con 3.45.10 horas

Paul Wachiria ganó en master con 2.53.48 horas y luego llegaron a la meta, Cesar López Uc con 2.56.21 horas y Cesar Patraca Pérez con 3.12.29 horas, mientras que Gabriela Hernández Moreno ganó en femenil con 3.42.57 horas seguida por Rosario Hernández Villareal con 3.48.35 horas y Daisy Favela con 3.50.31 horas

En veteranos, Jesús Valdéz Falcón «El Olímpico» ganó el primer lugar con 3.01.16 horas, Jesus Mena López con 3.04.18 horas y Víctor Muñoz Escalante con 3.11.50 horas y en femenil, Maribel Martínez Ramírez con 3.43 horas, Cecilia Basto Argüelles con 3.53.27 horas y Lourdes Arceo Gil con 4.15.41 horas

Mario Márquez Guerrero ganó en veteranos plus varonil con 3.01.43 horas seguido por Desiderio Xicoténcatl SAucedo con 3.28.53 horas y Artemio Navarro con 3.40.40 horas, aunque en veteranas plus femenil no hubo participantes inscritas

Los mejores yucatecos fueron Carlos López Gutiérrez de Progreso con 2.52.55 horas y Abigail Cabrera Martínez con 3.13.54 horas, mientras que en relevos, el primer lugar fue para el equipo formado por Sofía Isaac Borges, Jesús Gómez Flores, Roboan Espinoza Zabadua, Max Domínguez Hidalgo y Roberto Ruiz Castillo con 2.36.07 horas seguido por Jefania Morales, Diego Bonilla, Carlos Luna Osorio, Eduardo Cob Escamill y Joaquí Vicinaiz Miranda con 2.42.52 horas

Rogelio Martínez Segura ganó en silla sobre ruedas con 1.23.40 horas seguido por José Cortés de la Luz con 3.36.09 horas y Alexander Teuscher con 4.22.08 horas

Finalmente en el medio maratón, Stephen Ndege ganó el primero con 1.09.22 horas seguido por Gerardo Zárate Rangel con 1.12.12 horas y Obed López Hernández con 1.13.46 horas en varonil y Georgina Vera Kentzler con 1.31.23 horas, Claudia Baas Moreno con 1.34.31 horas y Martha Landín Vázquez con 1.36.40 horas

Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte en representación del Gobernador Mauricio Vila Dosal dio la salida acompañado por el alcalde Julián Zacarías Curi; los diputados Karem Achach Ramírez y Rommel Pacheco Marrufo; el Contralmirante Diplomado de Estado Mayor, Domingo Tito Bahena Salgado, Comisario de la Guardia Nacional en Yucatán y el Vicealmirante Raymundo Morales Ángeles, comandante de la IX Zona Naval, entre otras autoridades e invitados.