Donovan Carrillo arribó a Estocolmo pero sus patines no

ESTOCOLMO.– El patinador tapatío Donovan Carillo, quien tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, arribó a Estocolmo, donde se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico del 24 al 28 de mayo, pero con el inconveniente de que la maleta con sus patines no ha llegado a la capital sueca, según publicó en su cuenta de Instagram.

Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines.

A pesar de la espera y la preocupación, Donovan sigue motivado con sus entrenamientos para llegar a punto a su competencia.

De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud.