Ex priistas y ex «turquesas» de Progreso integran nuevo comité del PT

VARIOS CONOCIDOS EX POLÍTICOS DEL PRI, Y QUE TRABAJARON O ESTÁN LIGADOS CON EN LA PASADA COMUNA «TURQUESA» DE JOSÉ CORTÉS AHORA REAPARECEN EN EL PT, SEÑALANDO QUE -AHORA SÍ- «VAN A DEVOLVERLE TODO EL PODER AL PUEBLO»



PROGRESO.– En un evento realizado en un local social de este puerto, el Partido del Trabajo (PT), tomó protesta a los integrantes de su nuevo Comité Directivo en Progreso que desde hoy dirige el ex funcionario municipal Darío Campos Manrique.La toma de protesta fue encabezada por el Presidente Estatal del PT, Francisco Rosas Villavicencio, y el representante del PT ante los órganos electorales, Rodrigo Rosas Villavicencio.En la actividad también estuvo la actual regidora del PT, Patricia Sauri Barroso.De acuerdo con un comunicado, el presidente del partido a nivel estatal dirigió un mensaje, para luego hacer entrega de nombramientos y tomar la protesta de los nuevos integrantes del comité, concluyendo con un mensaje del nuevo presidente local, Darío Campos.

DEL PRI AL PANAL Y LUEGO AL PT….

Cabe señalar, a manera de contexto, que Darío Campos participó en el PRI Progreso con el grupo «pepeblanquista», en el que apoyó y participó activamente por varios años. En el año 2015, al no quedar Carmen Ordaz como abanderada del PRI, el grupo político traicionó al tricolor en las elecciones y apoyó a José Cortés, quien jugó y ganó en el Partido Nueva Alianza (Panal).

De ahí que varios integrantes del grupo «pepista» quedaron en el gabinete municipal de José Cortés, entre ellos Darío Campos, quien inicialmente fue designado como Director de Cultura y poco después continuó como Coordinador de la Junta Municipal de Reclutamiento.

En diferentes entrevistas, Campos Manrique también se ha identificado como integrante de una agrupación denominada «Coordinadora Ciudadana de Progreso» en la cual, junto con simpatizantes de Morena y otros partidos contrarios al PAN, se opusieron a la construcción del Museo en los terrenos del parque del malecón, solicitando su reubicación.

También se le ha visto participando ´en reuniones de Morena, pues el PT es considerado como su partido «satélite».



INTEGRANTES DEL NUEVO COMITÉ…

La nueva directiva, según se informó, quedó integrada por varios conocidos personajes de la política local, la mayoría ex priistas, así como ex funcionarios del Ayuntamiento turquesa que encabezó en su momento José Cortés Góngora.

Entre ellos se encuentran los trabajadores de la CFE, Enrique Alférez Gutiérrez y Mario «Mosco» Burgos Patrón, ambos ex priistas.

Alférez Gutiérrez es también socio del Sindicato de Taxistas de Progreso, mientras que Mario Burgos fue directivo del Partido Movimiento Ciudadano en este puerto, cargo que abandonó en el 2018, semanas antes de las elecciones, para pasarse a las filas del PRI.

También integran el PT, Roberto Valdez Ayala, popularmente conocido como «Nefabra» y quien también trabajó en el PRI con el grupo «pepista» y con los turquesas en apoyo de José Cortés.

Otro es Juan Carlos Noh Loeza, empleado portuario de la empresa Multisur y esposo de Angélica Villanueva Arce, quien fue Directora de Recaudación Fiscal en el Ayuntamiento de José Cortés.

También está Patricia de los Ángeles Peón Parra, quien también trabajó en la administración «turquesa» de José Cortés como Jurídico de la Policía Municipal.

Otros miembros de la nueva directiva son, Yireh Gordillo Ortega, Neguivi Cortés Lozano y como suplentes, Claudia Pérez Ramayo, Eduardo Pérez Padrón, Jorge Acosta, Libia Navarrete Manzano y Jaret Gordillo Ortega.

Como vocero del Partido del Trabajo (PT), aparece también otro conocido priista (o ex priista), Manuel Lezama Góngora, quien participó activamente con el grupo «magalonzo» y más recientemente con Cortés y en la campaña de Carmen Ordaz.

Según el comunicado, con éstos políticos ex priistas en su mayoría, el PT ofrece «devoverle todo el poder al pueblo» y ofrecieron que próximamente darán a conocer sus proyectos de trabajo en Progreso.