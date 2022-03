Jorge Hernández afirma que los barras se comportaron como del crimen organizado

El periodista Jorge Fernández Menéndez afirmó que los barristas que llevaron a cabo la barbarie en el Estadio Corregidora de Querétaro, durante el juego entre Gallos Blancos y Atlas, se comportaron de la misma forma que integrantes del crimen organizado.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Fernández Menéndez afirmó que si se quiere resolver el problema de las barras en el futbol mexicano, debe atacarse de la misma forma en que se intenta erradicar el crimen organizado.

Este es un caso muy particular, hasta por el tipo de agresión: eso de golpear a la gente, desnudarla, humillarla es un modo de accionar del crimen organizado, eso hicieron estos personales. Ojalá que los que están detenidos esclarezcan también sus relaciones con el mundo criminal”, refirió.

“Ni siquiera el tema es que las porras visitantes no pueden ir a la porra de los locales también es un hecho que estas porras no solamente golpean a las porras de sus rivales, extorsionan, roban, venden drogan con sus propios partidarios, so solo es un grupo de apoyo para todo su equipo”, explicó.

Eso es crimen organizado lo que tenemos, hay que interpretarlo así y así hay que atacarlo si queremos resolver el problema”, puntualizó.

La violencia generada en el Estadio Corregidora el sábado pasado dejó como saldo un total de 26 personas heridas. Las imágenes de la barbarie le dieron la vuelta al mundo.

Tras los hechos, la Fiscalía de Querétaro emitió 26 órdenes de aprehensión, de las cuales ya cumplimentó 14. Al iniciar las audiencias por el caso, momento únicamente se ha vinculado a proceso a seis personas, mientras que dos más fueron liberados debido a que el juez no contó con las pruebas necesarias, sin embargo, las autoridades del estado detallaron que recurrirán dicha sentencia en los próximos días

Fernández Menéndez apuntó que las barras en el futbol mexicano tienen una gran influencia sobre los clubes, y que incluso tienen llevan a cabo acciones de narcomenudeo.

“(Los clubes) ya no les están dando las entradas gratis como ocurría antes, pero (los barristas) siguen teniendo un gran apoyo: los financian, los consultan por contrataciones, están a veces en los entrenamientos y viajan con el equipo. Estamos hablando de un factor de poder real en ese ámbito”, declaró.

“Algunas barras manejan el narcomenudeo adentro y fuera del estadio, en sus colonias. El problema no es el consumo de la cerveza, es todo lo demás que se consume en esos grupos. Hay algunos videos donde antes de que ocurran los hechos de violencia hay una señal para cuando se pide la metanfetamina, que son con el dedo índice y pulgar. Es parte de todo lo que se estuvo moviendo el sábado en el Corregidora”, agregó.

Recalcó que lo ocurrido el sábado en el Estadio Corregidora entre las barras de Gallos Blancos y Atlas es una muestra de la situación de violencia que impera en el país.

“No deja de ser una extensión de la sociedad, no es casualidad que tengamos entre 80 y 100 muertos diarios en el país, cada vez los hechos son más brutales, hay más masacres. Es la realidad, no nos podemos asombrar que esa realidad la hayamos visto en un estadio de futbol, si no se controla en un ámbito tampoco se va a controlar en el otro”, adujo.