Lila Frías denuncia censura durante sesión del Consejo Político del PRI

PESE A SER LA SECRETARIA GENERAL ESTATAL DEL TRICOLOR, NO SE LE PERMITIÓ HABLAR, DENUNCIÓ / DE SER UN BASTIÓN PRIISTA, EL PRI YA ESTÁ CASI EXTINTO EN PROGRESO

PROGRESO.– La política progreseña Lila Frías Castillo, actual Secretaria General del PRI en Yucatán, denunció haber sido blanco de censura por parte de compañeros directivos de su propio instituto político, luego de que ayer, en la sesión del Consejo Político del CDE priista realizada ayer de manera virtual, no se le permitió el uso de la voz.

Pese a que esta vez sí fue convocada a la reunión -pues en otras actividades y eventos ha sido ignorada-, la conocida política progreseña no pudo realizar sus comentarios y exponer sus propuestas, pues simplemente, no se le permitió expresarse.

Así lo denunció la propia Lila Frías, ex candidata tricolor a la alcaldía de Progreso y quien hasta hoy ostenta el cargo de Consejera y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirige Francisco Torres Rivas.

A través de sus redes sociales, la ex directora del Tec Progreso señaló que:

«La simulación y la falta de transparencia dentro del PRI Yucatán: el peor error.

Ayer durante el Consejo Político, solicité la palabra como una priista más, para pedir información y transparencia, cuentas claras y respeto a su militancia.

¿cuál fue mi sorpresa?

NO se quiso escuchar mi opinión en el momento de las decisiones, no se pudo someter a votación mi propuesta, porque cuando se piensa diferente en el PRI, eres el enemigo», indicó.

Lila Frías también detalló: «Lamento mucho que el PRI, le falte a su militancia, y continúe por soberbia fuera de toda realidad social. Yo soy mujer de propuestas porque después de mucho trabajo político desde abajo, de dos campañas constitucionales y una interna en el peor momento de este partido, tengo toda la calidad para levantar mi voz y expresar el pensar de muchos militantes. ¡Callada nunca, por que merecemos un mejor PRI!».

DOLOR DE CABEZA PRIISTA…

Como se sabe, Lila Frías se ha convertido en un dolor de cabeza para un grupo de priistas que dirigen el partido a nivel estatal, principalmente para Torres Rivas, pues siempre ha sido crítica de los errores y problemas que acontecen al interior de ese instituto político. Ello ha generado que la política progreseña sea ignorada y no incluida en diversas actividades y proyectos, a pesar de tener el cargo de Secretaria General.

De ahí que en Progreso hay fuertes versiones, desde hace varios meses, que Lila Frías podría emigrar a otro partido, aunque las posibilidades son aún inciertas, ya que hay fuertes versiones de que el PRI terminará tejiendo alianzas a nivel estatal con el PAN, si es que no logran algún amarre con Morena.

PRI CASI EXTINTO EN PROGRESO…

En este puerto, luego de ser un importante bastión del PRI a nivel nacional, el partido tricolor prácticamente está extinto en Progreso, pues sus principales figuras han ido desapareciendo poco a poco del mapa político, otros han migrado a otros partidos y algunos más están inactivos o con poca participación.

Y fue precisamente un ex priista el artífice de la debacle priista en Progreso, pues Julián Zacarías renunció a ese partido tras no ser designado como candidato y hoy la historia ya todos la conocemos. Hoy Julián Zacarías cumple su segunda administración al hilo tras ser reelecto en el 2021.

Tal es el caso de la ex diputada federal María Ester Alonzo Morales, quien desde el año pasado anunció su retiro de la actividad política, aunque se sabe que sige movida en diversas actividades para mantener vivo a su grupo, realizando supuestos eventos altruistas e impulsando a su hija María Esther Magadán como su sucesora a futuro.

Lo mismo sucede con ex alcaldes como Porfirio Trejo Zozaya, Reina Quintal Recio, o Enrique Magadán Villamil, quienes ya no tienen participaciones visibles en la política.

El ex alcalde y ex diputado José Luis Blanco Pajón, quien junto con su esposa y actual directora del Tec Progreso, Maria del Carmen Ordaz, como se sabe, se pasaron a las filas del PAN. Como se informó, el ex alcalde cantante estuvo enfermo de Covid y se vio muy mal de salud y aunque logró salir de la enfermedad, ya no está activo de forma visible.

Otro grupo de priistas se fueron a Morena, encabezados por Jessica Saidén Quiroz, cuando contendió por la alcaldía el año pasado.

Hay fuertes versiones -no confirmadas- de que será otro ex alcalde, Daniel Zacarías Martínez, quien podría dar la sorpresa para impulsar el fortalecimiento del partido guinda en este puerto, pues se sabe que hay negociaciones para ello, luego de que varios de sus colaboradores se sumaran en apoyo de la campaña morenista y a la del PES en la pasada elección.

Mientras tanto, Lila Frías es una de las pocas priistas que se mantiene activa y ha sido arropada por el grupo político del senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, que la apoyó durante su campaña a la alcaldía de este puerto y donde continúa desempeñándose pese a los desaguisados con la directiva estatal. (ProgresoHoy.com)