Líneas de cruceros suspenden viajes desde Estados Unidos durante un mes

PROGRESO.– La Capitanía de Puerto y la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso informaron de la reprogramación en el arribo del crucero “Viking Sky”, que estaba prevista para ayer miércoles y que ahora será el miércoles 19 próximo.

Prestadores de servicios, masajistas, touroperadores y artesanos fueron informados de la reprogramación desde el pasado martes a las 6 p.m. El barco llegaría procedente de Cozumel con 918 pasajeros, informaron medios locales.

Por ello, ayer no trabajó el tianguis artesanal ni las masajistas en el malecón.

Encargados de palapas y sombrillas instalaron sus equipos al mediodía en la playa, cuando comenzó el arribo de paseantes.

Para hoy jueves está programado el arribo del “Carnival Valor”, de Cozumel y con 3,100 pasajeros.

Para mañana viernes se espera la llegada del “Enchantment of the Seas”.

Ayer soplaron vientos del Sur de 30 a 40 kilómetros por hora, que de acuerdo con la Capitanía Regional de Puertos influirán para que no azote el frente frío 39 en las costas de Yucatán, y pase lejos del litoral.

Los puertos siguen abiertos a la navegación, pero se mantiene la alerta meteorológica emitida el martes al mediodía por el frente frío.

La pesca ribereña está suspendida, pues las fuertes suradas no permiten esa actividad en alta mar.