Logran aplicar 113,249 dosis de refuerzo a personas de 40 a 59 años de Mérida

La jornada de vacunación para este sector concluirá este lunes en la capital yucateca y arrancará en 25 municipios del interior del estado, para los mismos grupos de edad.

MÉRIDA.– Durante los últimos seis días, se ha aplicado en Mérida un total de 113,249 dosis del refuerzo contra el Coronavirus, a personas de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad, con lo que Yucatán continúa avanzando a buen ritmo para proteger la salud de sus habitantes.

El operativo de vacunación continúa este domingo para quienes nacieron en noviembre y concluirá este lunes, con los de diciembre, por lo que se invita a la población a acudir sin temor, para asegurar la salud propia y la de nuestras familias.

Las jornadas se desarrollan en el Multigimnasio «Socorro Cerón» de la Unidad “Kukulcán”, el Centro de Convenciones “Siglo XXI” y el Deportivo “Inalámbrica”, donde trabajan en coordinación las Secretarías de Salud de Yucatán (SSY) y de Bienestar federal, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida.

Junto con su esposa Lucila Pool Dzul, Enrique Osorio Carrillo, de 50 años, acudió desde muy temprano al “Siglo XXI” para recibir su refuerzo, con el que dijo sentirse más seguro, pues se contagió con este virus antes de recibir la primera dosis, lo cual dañó sus vías respiratorias y se vio obligado a dejar muchas de sus actividades diarias.

“Acostumbraba a salir a correr y hacer ejercicio; siempre lo he hecho, porque me gusta mantenerme sano, pero esta enfermedad me dejó muy débil los pulmones; a pesar de ser deportista toda mi vida, me afectó bastante, Qué lástima que, en ese entonces, no había vacuna; ahora, es un alivio poder contar con ellas, yo estoy muy feliz de tener mi tercera dosis, mi esposa igual y toda mi familia, porque es una esperanza de vida”, acotó el vecino de la colonia Francisco de Montejo.

En ese sentido, la SSY hizo un llamado a la población, a acudir a vacunarse en el día que corresponde, para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo su salud o la del personal médico y de apoyo que participa en la jornada. De igual modo, recordó que hay dosis suficientes para atender a todas las personas de estos grupos de edad.

Por su parte, Martina Santos Pech, de 47 años y habitante de Cordemex, manifestó su alegría al tener su tercera dosis, ya que padece diabetes e insuficiencia renal, lo que la hace más propensa enfermarse de gravedad; ahora, su protección es mayor, pero continúa aplicando todas las medidas sanitarias.

“Estoy super feliz, ya esperaba mi vacuna; con todo esto de las nuevas cepas, me da mucho miedo contagiarme, sobre todo por mi condición, pero por eso hay que seguirse cuidando, para que esto pase rápido y podamos regresar lo más pronto a la normalidad. Hay que vacunarnos, por nuestra salud y por la de las personas que, como yo, tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente”, comentó.

Cabe recordar que, a partir mañana, lunes 7, y hasta el viernes 11 de febrero, personas de 40 a 59 años de edad, de 25 municipios del interior del estado, recibirán su refuerzo de la farmacéutica AstraZeneca contra el Coronavirus.

Las demarcaciones incluidas en esta nueva fase son Chemax, Peto, Tixkokob, Río Lagartos, San Felipe, Cenotillo, Mocochá, Santa Elena, Yaxkukul, Chikindzonot, Dzoncauich, Tunkás, Chumayel, Muxupip, Tahdziú, Tekom, Uayma, Dzitás, Tahmek, Chacsinkín, Telchac Puerto, Sanahcat, Sudzal, Teya y Cantamayec.