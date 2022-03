Los contratos de jugadores rusos o ucranianos quedan suspendidos

La FIFA anunció la adopción de una serie de normas temporales de empleo e inscripción de jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia, por lo que los contratos de éstos quedarán suspendidos hasta el 30 de junio para que puedan fichar por cualquier club.

“Tras la escalada de la invasión rusa de Ucrania, que ha causado una crisis humana continua y angustiosa, el buró del Consejo de la FIFA ha decidido -en coordinación con la UEFA y tras consultar a diversas partes interesadas- modificar temporalmente el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP) con el fin de proporcionar seguridad jurídica y claridad en una serie de cuestiones”.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine

Así, la FIFA señala que, “en relación con la situación en Ucrania, con el fin de proporcionar a los jugadores y entrenadores la oportunidad de trabajar y recibir un salario, y para proteger a los clubes ucranianos, a menos que las partes del contrato correspondiente acuerden explícitamente lo contrario, todos los contratos de trabajo de los jugadores y entrenadores extranjeros con los clubes afiliados a la federación ucraniana (UAF) se considerarán automáticamente suspendidos hasta el final de la temporada en Ucrania (30 de junio de 2022), sin necesidad de acción alguna de las partes a tal efecto”.

Asimismo, “para facilitar la salida de los jugadores y entrenadores extranjeros de Rusia, en caso de que los clubes afiliados a la federación rusa (FUR) no lleguen a un acuerdo mutuo con sus respectivos jugadores y entrenadores extranjeros antes del 10 de marzo de 2022 o en esa fecha, y a menos que se acuerde lo contrario por escrito, los jugadores y entrenadores extranjeros tendrán derecho a suspender unilateralmente sus contratos de trabajo con los clubes afiliados a la FUR en cuestión hasta el final de la temporada en Rusia (30 de junio de 2022)”.

La suspensión de un contrato significará que los jugadores y entrenadores se considerarán “sin contrato” hasta el 30 de junio de 2022 y, por lo tanto, serán libres de firmar un contrato con otro club sin afrontar consecuencias de ningún tipo”.

“Con el fin de ofrecer flexibilidad a los jugadores cuya inscripción estaba ligada a la UAF o la FUR y que han abandonado o pueden tener la intención de abandonar el territorio de Ucrania o Rusia como consecuencia de la guerra, se permitirá la inscripción de los jugadores extranjeros cuya inscripción anterior estaba en la UAF o la FUR, incluso si el periodo de inscripción está cerrado en la asociación del club con el que concluyen un nuevo contrato”, añade.

“Para que esta excepción sea aplicable y para proteger la integridad de las competiciones, la inscripción en el nuevo club debe producirse antes del 7 de abril de 2022 o en esa fecha”, precisa la FIFA, que agrega que “para proteger aun más la integridad de las competiciones, los clubes tienen derecho a inscribir un máximo de dos jugadores que se hayan beneficiado de la excepción”.

En relación con la protección de los menores, “se considerará que los menores que huyan de Ucrania a otros países debido al conflicto armado cumplen los requisitos del artículo 19 párrafo 2 d) del RSTP, que exime a los menores refugiados de la norma que impide la transferencia internacional de jugadores antes de los 18 años”.

La FIFA reitera su “condena al uso actual de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y pide un rápido cese de las hostilidades y el retorno a la paz”.

El sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO) considera que, “aunque algunas medidas adoptadas este lunes son útiles, la decisión del buró del Consejo de la FIFA es demasiado tímida”.

Para FIFPRO, “será difícil para los jugadores encontrar un empleo para el resto de la temporada con la incertidumbre que se cierne sobre ellos y, dentro de unas semanas, volverán a estar en una situación muy difícil”.

“Es insatisfactorio incluso para los jugadores que están atados a contratos a corto plazo en Rusia -donde los contratos suelen acabar en diciembre- que no quieren o no pueden volver después del 30 de junio de 2022”, añade.

Junto con el Foro de las Ligas Mundiales, FIFPRO recuerda que “comunicó a la FIFA la semana pasada que estos jugadores deberían se autorizados a rescindir sus contratos”. “Mantenemos esta posición y seguiremos abogando por ella”, señala.

“Es decepcionante que otras partes interesadas en este proceso no estuvieran dispuestas a aceptar esta importante medida”, indica.

A juicio de FIFPRO “para los jugadores, los entrenadores y otras personas en Ucrania, consideramos esencial que la UEFA y la FIFA amplíen la respuesta del fútbol profesional a la guerra mediante la creación de un fondo para apoyar a todos los afectados del sector”.