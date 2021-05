Más seguridad y empoderamiento de las policías municipales: Manuela Cocom

MÉRIDA.– Manuelita Cocom Bolio, candidata diputada por el VI Distrito Estatal precisó que uno de los temas prioritarios del distrito es garantizar el recurso para invertir en temas de seguridad y el fortalecimiento de elementos policiacos.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que una de las principales solicitudes que ha escuchado en repetidas ocasiones durante las caminatas diarias en su recorrido por los cinco municipios, es referente a temas de seguridad ya que se percibe una falta de sensibilización por parte de las autoridades municipales, quienes son indiferentes a los problemas de los ciudadanos e incluso, muchas veces, cometiendo abusos por parte de las mismas autoridades.

Aseguro que es primordial profesionalizar, certificar, equipar y fortalecer tecnológicamente a los policías municipales, empoderándolos e incentivarlos económicamente para que se entreguen a su profesión y no recurran a abusos o corrupción.

“Hemos notado que únicamente se invierte en temas de seguridad si el recurso es federal pero no hay recursos propios para invertir en este tema, de tal forma que genera irregularidades y muchas veces hasta apatía por los delitos que ocurren en los municipios, además de que la cantidad de elementos que existen hoy en día, rebasa las necesidades de la gente, es necesario reclutar, invertir en temas de seguridad de manera inmediata” aseveró Manuelita.

Asimismo, mencionó que también es necesario hacer campañas para crear una cultura de denuncia ya que muchas veces la sociedad civil no hace todo el proceso ante un robo o cualquier delito, de tal forma que, al no existir una denuncia, no existe el delito, por eso es tan importante generar conciencia sobre la importancia de ir hasta las instancias correspondientes y levantar el acta.

“Estadísticamente muchas veces no está considerada zona de peligro un municipio en el que ocurren muchos robos o quebrantamientos, y esto se debe a que la gente no denuncia y por ende no hay delito, es necesario crear cultura sobre el tema y que el ciudadano entienda la importancia de dejar antecedentes” indicó.

Afirmó que una de sus propuestas de campaña en temas de seguridad es gestionar recursos para su correcta implementación en el cuerpo policiaco, más seguridad, aumentar las sanciones para robo a casa habitación y tipificar el acoso callejero, ya que Manuelita siempre se ha caracterizado por ser una luchadora incasable de los derechos y espacios para la Mujer.