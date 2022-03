No es con obstáculos como se atienden los reclamos de las mujeres: Alejandro Moreno

– Ninguna cerrazón podrá acallar su grito exigiendo que se respeten sus derechos, afirmó el Presidente de la COPPPAL, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizado por la agrupación de partidos políticos.

MÉXICO.– No es con vallas ni con obstáculos como se atienden los justos reclamos de las mujeres, sino abriendo las puertas y ventanas de las oficinas gubernamentales, afirmó el Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Alejandro Moreno, al advertir que ninguna cerrazón podrá acallar su grito exigiendo que se respeten sus derechos.

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en un evento a través de las plataformas digitales, organizado por COPPPAL Mujeres, con la participación de representantes de toda la región, el también Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, dijo que es claro que en Latinoamérica y el Caribe hay avances, la protección de los derechos de la mujer, pero el camino aún es largo.

Por ello, indicó que los partidos políticos de la COPPPAL “seguiremos trabajando para implementar acciones más decisivas a favor de la mujer”, con el propósito de que tengan cada vez una mayor participación política y ocupen espacios para empoderarse. “Seguimos lejos de garantizar una participación política de las mujeres en condiciones de paridad”, expresó, al señalar que dentro de la organización están muy orgullosos por el arribo de Xiomara Castro a la Presidencia de Honduras.

Durante el encuentro, moderado por Ximena Rivillo, Presidenta de COPPPAL Mujeres, Alejandro Moreno destacó que se trata de una lucha legítima y más fuerte que nunca, por lo que, aseveró, “nos toca ser aliados y reafirmar nuestro compromiso con todas y cada una de ustedes”.

El líder de la organización de partidos progresistas de la región informó que desde la COPPPAL se seguirá en pie de lucha contra los delitos de trata y feminicidio, y demandó cerrar la puerta al odio, que anima a la violencia.

A su vez Evelyn Wever-Croes, Primera Ministra de Aruba, reconoció que la COPPPAL “ha sido instrumental en la lucha por la libertad” de esa nación, donde el sector femenino fue incluido con una perspectiva de género en todos los planes de recuperación. “Necesitamos a más mujeres en cargos políticos y en el Parlamento”, añadió, ya que lo mejor para un país “es un balance de género”, por lo que pidió “no dejar al azar el desarrollo de líderes femeninas”.

Andras Uthoff, economista y consultor internacional, aseguró que un enemigo común que tienen todos los países “y que cada vez es más violento con las mujeres y los sectores vulnerables”, es el mercado, “porque es profundamente inequitativo”. Al no ser regulado, explicó, habrá mucha gente que no pudo ahorrar y por lo tanto no tuvo derecho a una pensión mínima. Ante esta situación, consideró que es necesario impulsar cambios culturales y reformas, a fin de “dar una garantía universal para que todas las personas superen la línea de los niveles de pobreza”.

Ximena Rivillo, presidenta de COPPPAL Mujeres, mencionó que uno de los principales desafíos para la Conferencia es la creación de políticas ciudadanas que contribuyan a lograr la igualdad de género. Recordó que los gobiernos tienen la responsabilidad de realizar acciones a favor de todos los sectores, sobre todo por las mujeres, a quienes se les ha discriminado. Mientras, Claudia Rita, Secretaria General de COPPPAL Mujeres, externó su preocupación por el abandono de las políticas sociales que benefician a las mujeres. Destacó que sólo algunos países de Latinoamérica han logrado una verdadera percepción de igualdad de género.

Al clausurar el encuentro, Sofía Carvajal, Secretaria Ejecutiva de la COPPPAL, destacó que esta conmemoración es “un llamado para tener conciencia de la violencia que sufren las niñas y mujeres en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe”, remarcando que “la feminización de la pobreza” es el fenómeno que se ha presentado en la coyuntura de la pandemia, “inhibiendo y desmotivando el desarrollo femenino, que constituye un atentado a los derechos humanos”.