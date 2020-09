Plan de Mejora a la Movilidad Urbana cuenta con el respaldo de diversos sectores

Dirigentes de organizaciones camioneras, académicos y especialistas en Ingeniería resaltaron que el Plan de Mejora a la movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida contribuirá a cuidar la salud de la población, a mejorar la movilidad y propiciará las condiciones adecuadas para una reactivación económica segura.

Al respecto, Raymundo Vargas León, Consejero de la Unión de Camioneros de Yucatán (UCY), detalló que este plan fue elaborado en conjunto con autoridades y actores relevantes de diversos sectores, por lo que servirá para reactivar la economía aplicando todas las medidas de sanidad posibles por el bien de la salud de la población.

“Este plan se nos presentó y se trabajó en conjunto. Cuando se trata de medidas que tienden a reducir el riesgo de contagios, no se pueden rechazar, tenemos que contribuir a realizarlas y están bastante bien planeadas. En las mesas de diálogo se hicieron consultas no sólo con transportistas sino con público usuario y todos los actores del Centro histórico de Mérida. Me parece que el Gobernador Mauricio Vila Dosal hace un muy buen trabajo que ha implicado la inclusión y participación de todas las voces y actores en Mérida y en todo Yucatán”, detalló el líder transportista.

Para Vargas León, las prioridades planteadas por el Gobierno del Estado respecto al cuidado de la salud no pueden ser negociables y son de suma importancia para la implementación de este nuevo plan de movilidad y la reactivación económica en el estado.

“El cuidado de la salud de los yucatecos es algo que no se puede regatear y donde todos tenemos una cuota de participación, incluso algunas de ellas significan un poco de sacrificio, pero valen la pena, con tal de proteger la salud de todos”, externó.

En ese sentido, el Consejero de la UCY, relató que hubo mucha apertura y dedicación por parte de las autoridades ante las variadas propuestas de parte de los diversos sectores participantes, quienes explicó fueron escuchados para poder alcanzar el acuerdo y este plan de movilidad.

Para concluir, Vargas León, hizo una invitación a toda la población, así como a todos los implicados, para seguir las medidas planteadas en este plan de trabajo y para proteger la salud de todos.

Cabe recordar que, el pasado lunes el Gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la firma de este plan, en el cual convergen también el Ayuntamiento de Mérida y actores e instituciones que intervienen en el Centro de la ciudad, el cual tiene como misión el reducir aglomeraciones y mejorar la movilidad a través de un ordenamiento que permita la sana convivencia, para lo que se trabajará en la ampliación de banquetas con arbolado, mejoras de cruceros, accesibilidad universal y la intervención de calles sin ampliación peatonal para mejorar vialidad del transporte público.

Dicho proyecto se realizará mediante las siguientes 5 acciones: disminuir la concentración de usuarios en paraderos de transporte público; incrementar la capacidad de las vialidades con un ajuste en el recorrido de las rutas de transporte público; aumentar el espacio público para los peatones y las filas de acceso a los comercios y servicios; fortalecer las medidas sanitarias para la prevención de contagios; y la implementación de mecanismos para la evaluación y seguimiento de las medidas implementadas.

Por su parte, Carlos Sauri Quintal director de la Universidad Modelo Mérida, expresó su reconocimiento para el Gobierno de Vila Dosal por el trabajo dinámico e incluyente para llevar a cabo la reactivación económica en el Centro histórico de Mérida, teniendo como prioridad la salud de la población, y añadió que las autoridades estatales propiciaron un ambiente de diálogo, el cual propició la toma de decisiones colaborativas y acuerdos, para una reactivación de actividades económicas adecuada y segura para toda la población.

“Es momento de que trabajemos conciliando y poniéndonos de acuerdo todas las partes. La confrontación puede complicar las iniciativas de todo tipo. El aglutinar diferentes sectores y dejar de trabajar en un solo sentido es indispensable para que esto funcione, por lo que nos parece muy bien que se haya propiciado esta apertura a escucharnos por parte del Gobierno del Mauricio Vila, así como el trabajo en conjunto para que la sociedad, como prioridad número uno, esté sana y salva, y de manera paralela, la parte económica pueda comenzar a construirse de forma paulatina” apuntó.

Para Sauri Quintal, la salud y la economía no deberían ser elementos excluyentes, ya que una debacle económica complicaría los temas de salud y viceversa. En ese sentido, expuso que el trabajo del Gobierno de Vila Dosal, no es fácil, sin embargo, ha escuchado las opiniones de los diversos grupos y las ha tomado en consideración para construir esquemas, poder alinear esfuerzos y consensos en la medida de lo posible.

Por ello, el director de la Universidad Modelo Mérida expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado por efectuar estos planes y acuerdos, lo cual “nos parece que lo hace con la visión de resolver, entendiendo que esto puede generar puntos de confrontación, pero se están haciendo propuestas y tomando decisiones, las cuales nos parecen adecuadas”.

Asimismo, el presidente del 32 consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Miguel Ángel García Domínguez, consideró que este nuevo Plan de Movilidad se logró con base en distintas concesiones y al diálogo, para alcanzar el mayor bien común y menor cantidad de contagios, todo ello con el objetivo de abrir empresas y negocios elementales para la economía de muchos empresarios y familias yucatecas.

“Es un buen plan y comienzo en el que todos están cediendo algunas necesidades o puntos de vista. Nosotros en el Colegio tenemos desde el empresario de construcción, catedráticos universitarios, rama de comercio de la construcción, servicios, agentes inmobiliarios, valuadores entre otros y la mayoría quieren seguir trabajando, por lo que hay que tomar las precauciones necesarias como mantener la sana distancia, usar cubrebocas y lavado de manos para reactivar actividades de forma segura” recalcó.

En ese sentido, el ingeniero apuntó que, en el sector de la construcción, los trabajadores han recibido la capacitación elemental en torno a las medidas sanitarias necesarias, para que ellos también tengan conciencia y se cuiden para poder seguir trabajando.

De igual manera, el dirigente del Colegio de Ingenieros Civiles en la entidad, precisó que el plan de movilidad, “es positivo, y como todo es perfectible, pero la idea es ir complementando las visiones de todos para sacar un mejor proyecto de actividades y lineamientos para que podamos reactivar la economía y no darle beneficio a alguien por sobre los otros. Esa parte, la gente del Gobierno, le ha otorgado equilibrio a la situación, a pesar de atravesar por proceso difícil, donde existen muchos puntos de vista”.

García Domínguez refirió que refirió que las medidas de este plan buscan convertir al Centro Histórico en una gran zona comercial, turística y de servicio, por lo que su implementación puede ir abriendo opciones y posibilidades para seguir mejorando la movilidad de este punto de la ciudad e ir viendo por el beneficio de todos.