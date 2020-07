Progreso con malecón vacío, pero zona veraniega «a reventar»

Las playas de Progreso reflejaron una verdad oculta en el último fin de semana de julio que terminó ayer: un malecón solitario, pero intensa actividad familiar en la zona veraniega.

Ese área está al 90% ó 100% llena de familias que disfrutan de la espectacular vista del mar color turquesa, de la brisa fresca, el cielo azul con nubes blancas o coloradas con la puesta del sol.

Los vacacionistas saben que las playas están cerradas al público como una medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. Lógicamente no van a la playa donde están a la vista de las autoridades policíacas y navales como una forma de evitar alguna posible sanción, según medios locales.

Sin embargo, quienes poseen una casa veraniega, recursos para la renta de alguna habitación de hotel, la renta de un condominio o una casa a la orilla de la playa sí que disfrutan como si no estuviese presente la pandemia que ha causado casi 1,000 muertes en Yucatán, según publican medios locales.

La ciudad de Progreso estuvo vacía de gente durante el día y no causó asombro porque hay una parálisis de la actividad económica y turística por el cierre de comercios no esenciales y esenciales limitados al mínimo.

La playa central del malecón estuvo desierta e imponente con sus escasas palmeras, cabañas desocupadas y su arena limpia y blanca, pero este escenario de soledad se rompió en sitios de la playa que están fuera de la vista de las autoridades.

El ejemplo más claro son las fotografías que algunos veraneantes subieron en sus cuentas de Facebook para “presumir” su estancia en el puerto a pesar de la prohibición.

Muchos ya toman sus precauciones para evitar alguna polémica o crítica y omiten subir fotos en el mar y la playa, pero hay quienes no tuvieron miedo y lo hicieron.

Una que subió una foto recostada a la orilla del mar en el puerto de Chelem y otra caminando bajo la luz de la luna a la orilla de la playa fue la directora del Servicio Nacional del Empleo, Irais Barón Zermeño, que escribió: “No te preocupes, beach feliz”.

La foto y la frase solo desataron la molestia del jefe de la Oficina del Gobernador, Edgar Ramírez Pech, quien escribió en el muro de la funcionaria:

“Nunca o pocas veces escribo en Face. Pero ahora debo hacerlo. Ojalá los miles de yucatecos que no tienen un trabajo o sueldo seguro pudieran decir y hacer lo mismo. Lo mínimo que se le puede pedir a un funcionario público (panista o no panista) es un poco de sensibilidad”.

“Está mal, quizá no, pero puede extrapolarse y describir a un gobierno estatal que está haciendo todo lo contrario que esta foto demuestra. Un gobierno es lo que sus integrantes demuestran. Este no es el gobierno de Yucatán actual. Y perdón por meterme en ‘camisa de once varas’. No es lo que el Gobierno del Estado está haciendo, ni hará en esta pandemia y fuera de ella. Me molesta”. Minutos después, la foto fue bajada.

Otro que “presumió” un vídeo en el mar fue el influencer Click Clack. Estuvo dentro del agua y mandó el siguiente mensaje: “No hay nada como Yucatán… está alucinante muchachos. Yucatán es espectacular, no le busquen señores, ahora que termine esta pandemia vamos a rebosar de turistas”.

Su vídeo y comentario también despertó comentarios sobre si ya está permitido nadar en el mar o es un privilegiado.

Otros más subieron fotografías, pero en albercas de las casas veraniegas a las orillas de la playa.

Habitantes de la costa progreseña informaron que aunque el malecón está cerrado al público y se ve solitario, las casas de verano, condominios y hoteles de la zona veraniega rebosan de gente que llega desde el sábado para pasar el fin de semana en la playa.

Incluso, en albores de noche o en primeras horas de la mañana se bañan en el mar y navegan en kayac cerca de sus casas de verano o acuden en lugares apartados para disfrutar el agua esmeralda fresca.

Lo que sí prevalece es la “ley seca” porque los expendios de cervezas están cerrados.

“Vivo a la orilla de la playa, hay mucha gente en lugares no vigilados, principalmente en las mañanas”, dijo un habitante de Chuburná. “La zona veraniega está ocupada al 100%, hay mucha gente en las piscinas de las casas, los condominios de 20 departamentos están llenos”.

“Hay quienes se arriesgan a meterse a la playa tempranito. Es engañoso ver que el malecón está solitario, pero eso no quiere decir que no haya gente en el puerto”.

Otros puertos importantes como Telchac Puerto y San Crisanto, según se averiguó, mantuvieron sus playas cerradas al público y tampoco se vio gente en el mar.

Están ocupadas las zonas veraniegas de Chicxulub por los “ex Cocoteros”, Uaymitún, Chelem, Yucalpetén y Chuburná. Se calcula que hay por lo menos 4,000 viviendas veraniegas en esta línea de playa y otras 1,000 en la línea de Chelem a Chuburná.

La intensidad de la movilidad se aprecia en los sectores vacacionales y en los comercios que están en sus alrededores, ahí venden mariscos y todo tipo de comestibles y refrescos.