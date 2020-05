QUEJACIUDADANA: Muchos no cumplen con restricciones ni medidas sanitarias en la zona veraniega

SIGUEN CON SUS PASEOS Y ACTIVIDADES, REALIZAN INCLUSO FIESTAS EN CASAS DE PLAYA DONDE NO GUARDAN LA SANA DISTANCIA NI LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR CONTAGIOS, DENUNCIAN



PROGRESO.– En plena cuarentena decretada por las autoridades a raíz de la emergencia por Coronavirus, las restricciones parecen nunca haber llegado de forma estricta a la zona veraniega entre Chicxulub y Uaymitún, en donde muchos de sus residentes pasan la temporada vacacional sin ningún tipo de medidas sanitarias y desarrollan sus actividades de manera normal.

En esa zona, las autoridades también han relajado la vigilancia que antes se realizaba por mar y por la zona de playa con el fin de evitar las actividades sociales o la salida de motos, lanchas o embarcaciones de paseo en ese sector.

Esto ha llamado la atención a numerosos habitantes de la zona, así como de Chicxulub Puerto y de Progreso en general, donde a diario se ven pasar vehículos con familias enteras, realizando compras en tiendas locales o supermercados, sin guardar distancias y mucho menos usando tapabocas.

La preocupación radica en que, mientras la mayoría de los habitantes locales sí cumplen con las medidas, otros muchos visitantes, en este caso temporadistas, no cumplen con las disposiciones en una de las etapas de mayor propagación del virus.

Habitantes de la zona denunciaron que anoche incluso se realizó una fiesta en un predio de la zona, a la altura del kilómetro 10, en donde además del ruido, prevaleció el ir y venir de personas a bordo de motos areneras y decenas de personas sin ninguna medida sanitaria.

De igual forma es posible ver reuniones sociales en esa zona, como gente a bordo de kayaks, esquiando, paseando en lancha o playando por la zona, señalaron personas que han sido testigos de esta gente que no cumple con las restricciones por el Coronavirus. (ProgresoHoy.com)