Tendrás que identificarte para poder acceder y disfrutar un partido de la Liga MX

Tras la violencia del pasado 5 de marzo en la cancha del Corregidora, cambiará la manera de acudir a los estadios en México.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon De Luisa, quien señaló que quien no quiera ser identificado ni quiera compartir sus datos personales, no podrá acceder al estadio ni disfrutar un partido de la Liga MX.

“Así va a ser ahora. No nada más mostrando, sino teniendo capturada la información en una base de datos. Uno de los temas que debemos atacar es el anonimato. En el momento que todos nos sentimos identificados, y sabemos que estamos identificados, nos comportamos de diferente manera”, señaló De Luisa Plazas en entrevista para Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula.

“Repito: el que no quiera que se le conozca su nombre, dónde vive, quién es, pues que no vaya a los Estadios, porque sí vamos a saber quiénes van a cada uno de los Estadios”, sentenció.

“Además, también la denuncia de los demás. Si hay una persona que no está haciendo algo bien, rápidamente se le denuncia. Y aquí un tema fundamental: el que se porta mal en un estadio, va a quedar vetado, en lo personal, en todos los estadios. Entra en una ‘lista negra’ y ya nadie lo saca”, agregó.

“A la gente que le gusta el futbol, siendo violentas, es un disuasivo para pensarlo dos veces si quieren comportarse mal”, añadió.

Las sanciones tras el Querétaro-Atlas

Previo a la Asamblea de Dueños de esta mañana, De Luisa recordó que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol estableció una serie de sanciones al Club Querétaro y a los Grupos de Animación del equipo.

“El Club Querétaro pierde el partido del sábado pasado, lo pierde 3-0 contra Atlas. Esa es la primer sanción inmediata. Seguida por la imposición de una sanción consistente de un veto de un año, en donde el Club Querétaro no va a poder jugar con gente durante un año en todos sus partidos como local. También tendrá que revisar las sedes donde va a llevar sus partidos de esta temporada, y esas sedes van a tener que ser autorizadas por la Presidencia Ejecutiva de la Liga MX”, explicó.

En caso que decidan jugar en Querétaro, habrá que tener un compromiso de las autoridades locales de un perímetro de seguridad de tres kilómetros alrededor del estadio.

Señaló que las Fuerzas Básicas y el Club Femenil, por protección, también tendrán que jugar a puerta cerrada un año.

El resto de las sanciones, estriba en una multa económica de un millón y medio de pesos y castigos contra los grupos de animación.

“Y creo que, una sanción ejemplar para los grupos de animación, donde, por tres años, no van a poder asistir como local a los del equipo Querétaro. Esas fueron las sanciones de la Comisión Disciplinaria”, señaló.

De Luisa agregó que los partidos donde Querétaro sea visitante, el equipo local tiene la oportunidad de abrir el estadio, pero, habrá un dispositivo de seguridad ejemplar en todos los partidos.

Señaló que, además de castigar a la ‘barra’ de Querétaro de visitante, ningún grupo de animación, ninguna barra puede viajar a otro inmueble.

“Ahí vienen las sanciones de la Asamblea de la Liga MX. Y una de las determinaciones llevadas a cabo por la Asamblea es que ningún grupo de animación, ninguna ‘barra’ puede viajar. No pueden asistir a estadios donde su equipo juegue de visita. Eso facilita no nada más la sanción con el equipo Querétaro, sino que le facilita la vida para el futbol mexicano”, refirió.

“Son todos los equipos: la porra del América no puede viajar a Guadalajara; la de Guadalajara no puede viajar a Monterrey. No pueden ir las porras salvo en sus partidos de local”.

Credencialización obligatoria

De Luisa adelantó que habrá un esfuerzo nunca visto en la credencialización de los clubes.

“Afortunadamente los clubes lo han hecho muy buen todos estos años”, agregó.

“Ahora, lo que va a suceder es que esto es un esfuerzo más allá de la credencialización. Esto es lo que se conoce en el mundo internacional del futbol como Fan ID, donde, la autoridad, en este caso la Liga MX, va a tener ‘cargada’, en una base de datos, las fotografías, fotografías de las identificaciones personales, las direcciones y los teléfonos, más los correos electrónicos de todos los integrantes de los grupos de información.

“De esta manera que el que no quiera dar su información personal, no va a acceder al estadio. Se va a empezar con los grupos de animación, y, para la temporada 2022-2023, se le va a exigir a todos los fanáticos que vayan a un partido de la Liga MX, como ya empezamos a hacerlo en Selecciones Nacionales.

De Luisa agregó que, en el caso de las familias que acuden al estadio, cada integrante adulto mete la información en el sistema.

“Es un trámite muy sencillo: se toma una foto a la Identificación, se le toma foto al boleto, se le hace una liga al boleto y la persona; se captura el correo electrónico para que llegue un código QR y, en el momento de llegar al Estadio, se toma el QR más el boleto. Si no lleva el QR, no entra al Estadio”, agregó.

Por último, detalló que, una vez que los dueños de Gallos Blancos fueron inhabilitados por cinco años, el certificado de afiliación del club “no se terminó de perfeccionar”, por lo que regresó al dueño original, Jorge Hank, quien se comprometió a vender la franquicia en lo resta de 2022.

El pasado sábado el partido entre los equipos Querétaro-Atlas, campeón vigente en México, por la novena jornada de Clausura del fútbol mexicano, fue suspendido como consecuencia de actos de violencia que terminaron con invasión de la cancha por parte de los aficionados.

La pelea entre aficionados de ambos equipos, iniciada en las gradas del Estadio Corregidora, creció y fue a parar al terreno, provocó que los jugadores se refugiaran en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro, acciones que lamentaron todos los clubes del fútbol profesional en México.

Estas violentas acciones que se han vueltos recurrentes el fútbol mexicano, ocurren en un país que registró 33 mil 308 homicidios en 2021, después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.