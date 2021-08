Vecinos de Flamboyanes reconocen el trabajo del programa municipal «Progreso en tu comisaría»

EL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS CURI SUPERVISA LAS BRIGADAS DE TRABAJO EN LA COMISARÍA COMO PARTE DEL PROGRAMA «PROGRESO EN TU COMISARÍA»

PROGRESO.– “Han estado viniendo a limpiar los de Servicios Públicos, yo por mi cuenta trato de mantener limpia mi entrada; que no crezca hierva para que no haya bichos, que no haya basura, pues creo que es deber de cada persona tener limpio la parte de su calle”, expresó Adriana Tamayo, vecina de la comisaría de Flamboyanes quien saludó al alcalde Julián Zacarías Curi mientras supervisaba los trabajos de “Progreso en tu comisaría” esta mañana.

En esta ocasión, el programa municipal abarcó la limpieza de la calle 57 A así como el mantenimiento de las nuevas luminarias, ya que éstas recientemente fueron instaladas, así lo indicó el encargado de la dependencia, Luis Puerto Valladares.

Durante su visita, Zacarías Curi invitó a los vecinos a coadyuvar con los trabajos, sobre todo en período de precipitaciones: “en reiteradas ocasiones hemos invitado a los ciudadanos a mantener limpia la ciudad, pues va más allá de la imagen; tener un entorno limpio evita la propagación de mosquitos, la acumulación de basura y por ende inundaciones en temporada de lluvias”, indicó.

Por su parte, Puerto Valladares adelantó que durante esta semana, las cuadrillas de Servicios Públicos continuarán reforzando la limpieza en la avenida principal de la comisaría, y atender otros temas, si las condiciones climatológicas lo permiten.

Vale la pena mencionar que durante este tercer año de gobierno, la dependencia municipal, además de dar mantenimiento a espacios públicos y áreas verdes, brindó 120 apoyos de agua potable a vecinos de diferentes colonias y comisarías.

De igual modo, atendió 2,230 reportes ciudadanos y brindó 3,030 servicios de mantenimiento al alumbrado público.

Finalmente el edil resaltó que alentará para que este programa municipal se siga impulsando en su siguiente administración, así como el de “Progreso en tu colonia” y así avanzar en el tema de Servicios Públicos, “la ciudadanía paga sus impuestos como predial, agua, basura, es justo que el Ayuntamiento de Progreso busque los mecanismos para mejorar los servicios y satisfacer las necesidades de los habitantes”.