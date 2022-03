AMLO asegura que no intimida ni persigue a luchadores sociales o grupos feministas

MÉXICO.– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que el Gobierno de la Cuarta Transformación no intimida ni persigue a luchadores sociales o grupos feministas.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador declaró que su Administración no es autoritaria frente a la protesta social.

Aclarar de que no hay persecución para nadie, mucho menos para mujeres, que el Gobierno que represento ni lo ha pensado, nunca hemos hablado del tema, nunca. El que podamos estar intimidando a mujeres, a luchadoras sociales, a feministas, es falso, completamente falso”, dijo.

“No es esa nuestra estructura mental, no somos nosotros represores, no somos autoritarios, por eso hablamos de que no nos confundan. Venimos de una lucha de abajo, para hacer realidad la justicia y lo hacemos con autenticidad, no somos hipócritas. No hay nada, absolutamente”, explicó.

López Obrador instó a quienes argumentan que el Gobierno mexicano persigue a luchadores sociales presenten las pruebas en la conferencia matutina.

“Nosotros no (espían a las personas). No tomamos foto, ya no está el Cisen, ya no se espía a nadie, no se persigue a nadie, no se escuchan conversaciones telefónicas, ya no existe el Estado Mayor Presidencial. Esto ya cambio, ese es el coraje que tienen contra nosotros y por eso apuestan a que actuamos de la misma manera para poder decir ‘son iguales’, no, no somos iguales, y garantizamos el derecho a la libre manifestación”, refirió

El jefe del Ejecutivo federal mexicano recomendó a quienes realizan protestas como grupos feministas que las realicen de forma pacífica,. y que la violencia no conduce a nada bueno.

Solo recomiendo que las manifestaciones se hagan de manera pacífica, no solo porque la violencia conduce a nada bueno, sino porque no es eficaz políticamente. Si se convoca a una causa justa y se garantiza que va a llevarse a cabo una manifestación pacífica, acuden muchos, muchos, muchos; cuando la gente advierte que puede haber violencia, no participan, políticamente eso no es eficaz”, dijo.