Aplicarán la tercera dosis a jovenes de 18 años de Mérida y municipios

-La nueva fase de vacunación se llevará a cabo del 11 al 16 de abril a través de los macrocentros de vacunación en el Multigimnasio «Socorro Cerón» de la Unidad “Kukulcán” y el Centro de Convenciones Yucatán “Siglo XXI”, en la capital yucateca.

-La SSY informó que, personas de ese rango de edad podrán acudir a las sedes establecidas para recibir ya sea la primera, segunda o tercera dosis contra este virus.

Mérida.- El próximo lunes 11 de abril iniciará una nueva fase de vacunación en el estado en la que personas de 18 años en adelante que viven en Mérida y en 7 municipios más, podrán recibir la primera, segunda o tercera dosis contra el Coronavirus, con lo que la protección de habitantes antes esta enfermedad sigue avanzando de forma favorable, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Bienestar.

La dependencia estatal recalcó que, este proceso que se desarrollará de manera coordinada con la Secretaría del Bienestar, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida, personas de ese rango de edad que no han recibido cualquiera de las dosis, podrán acudir a las sedes establecidas para poder completar su esquema de vacunación.

De acuerdo a lo programado, en la capital yucateca se vacunará del lunes 11 al sábado 16 de abril según el mes de nacimiento, proceso que se desarrollará en los macrocentros de vacunación en el Multigimnasio «Socorro Cerón» de la Unidad “Kukulcán” y el Centro de Convenciones Yucatán “Siglo XXI”, donde se administrarán dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

-El lunes 11 de abril, se vacunará a los yucatecos nacidos en los meses de enero y febrero.

-El martes 12 de abril, a los que nacieron en los meses de marzo y abril.

-El miércoles 13 de abril, corresponde a los meses de mayo y junio.

-Posteriormente, el jueves 14, a los de julio y agosto.

-El viernes 15, toca a los de septiembre y octubre.

-Finalmente, el sábado 16, concluye esta etapa con la vacunación de las personas nacidas en noviembre y diciembre.

En tanto, las localidades del interior del estado contempladas en esta etapa son: Oxkutzcab, Peto, Maxcanú, Hunucmá, Acanceh, Conkal y Tecoh; y el proceso en el que también se aplicarán vacunas AstraZeneca, se llevará de la siguiente forma:

-El lunes 11 y martes 12, se aplicarán las dosis en Oxkutzcab y Peto, en el Domo Municipal; en Hunucmá, en la Casa de la Cultura; y en Tecoh, en el módulo del IMSS Bienestar.

-Mientras que, el martes 12 y miércoles 13 se realizará el proceso en los municipios de Maxcanú, en el Domo Municipal ubicado frente al IMSS; en Acanceh, en el gimnasio de box; y en Conkal, en el Domo “Beatriz Velazco”.

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Se recomienda a la población lo siguiente:

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.