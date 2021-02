Continúa la entrega de apoyos por la veda del mero

PROGRESO.– Familias yucatecas de hombres y mujeres que se dedican a la pesca, como la de Félix Huchim Tamayo, encuentran tranquilidad con la llegada de los apoyos económicos pertenecientes al programa estatal Respeto a la Veda del Mero 2021, mediante el cual hasta el próximo 31 de marzo recibirán, cada 14 días, vales de despensa por 1,200 pesos.

Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, Erik Rihani González, de la Dirección de Ordenamiento Pesquero de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), continuó supervisando en Chicxulub Puerto, comisaría del municipio de Progreso, la entrega casa por casa de este apoyo a los beneficiarios de este esquema, entre ellos, Huchim Tamayo, hombre de mar que lleva varios años dedicándose a la pesca de pulpo y mero.

Así como los demás trabajadores de este rubro, el padre de familia sabe que lo más difícil es enfrentar las temporadas de veda de las especies marinas, sin embargo, esta situación se complicó el año pasado con la pandemia mundial por Coronavirus y el paso de 5 fenómenos naturales por el territorio estatal, que les impidieron hacerse a la mar.

“En general es muy difícil la temporada de veda porque no todos llegan a encontrar trabajo y la familia la pasa en crisis, pues si encontramos trabajo, tenemos para comer, pero si no, no hay. Sin embargo, esta ayuda que nos brinda el Gobierno del Estado es un gran apoyo, especialmente por la familia y la situación tan complicada que vivimos”, aseguró el pescador progreseño.

Aliviado por recibir este apoyo económico que el Gobierno del Estado brinda a un total de 12,122 hombres y mujeres de mar a través de un esfuerzo presupuestal de más de 58.1 millones de pesos, Félix agradeció este respaldo que lo ayudará a poder sacar a su familia adelante.

“Estos vales los utilizamos para comprar todo lo de primera necesidad, como frijol, arroz, azúcar, aceite y demás víveres. Así, con el apoyo del Gobernador podemos pasar la temporada de la veda. Es un apoyo muy bueno y damos gracias al Gobierno del Estado, que me brinda respaldo para la comida de mis dos hijos, lo que, como padre de familia, me hace sentir tranquilo”, aseveró Huchim Tamayo.

En la comisaría progreseña de Chicxulub Puerto, Rihani González constató la distribución de este respaldo a un total de 422 pescadores beneficiados pertenecientes a esta localidad, quienes aprovecharon la visita del funcionario estatal para agradecer el apoyo del Gobierno del Estado, sobre todo, en los tiempos más difíciles a lo que el funcionario estatal reafirmó el compromiso de la administración estatal en coadyuvar esfuerzos Gobierno y sociedad, para juntos salir adelante.

“Nos comprometimos a apoyar a las familias yucatecas que más lo necesitan, primero lo demostramos ante las afectaciones económicas por la Pandemia con apoyos en efectivo, después con el programa “Peso a Peso” en su modalidad Pesquero y Acuícola y ahora con la temporada de la veda del mero, siempre priorizando la salud de los yucatecos e impulsando la reactivación económica del estado, como nos los instruyó el Gobernador”, aseguró a los hombres y mujeres de mar.

Hay que recordar que, debido a la emergencia sanitaria, este año personal de la Sepasy realiza la entrega de los apoyos casa por casa, siguiendo todas las medidas sanitarias correspondientes, a fin de reducir los riesgos de contagio entre los participantes de este programa estatal, quienes tampoco tendrán que salir a realizar actividades comunitarias previstas en las reglas de operación.

Sin embargo, esta medida no aplica para el puerto de Progreso y su comisaría de Flamboyanes, donde por razones logísticas, se instalaron mesas de pago en las que se atendieron hasta 65 personas, con todas las medidas sanitarias que establecen los protocolos contra el Coronavirus.

Por lo que, cumpliendo puntualmente con los protocolos sanitarios y en orden, de forma simultánea continuó la entrega de los vales en 9 puntos del municipio de Progreso al aire libre de la zona centro: en el Parque de la Madre, el Campo de Béisbol Hidalgo, el Parque Independencia, la Casa de la Cultura, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso, el Parque Morelos, el Playón CTM, la Escuela Primaria “Álvaro Obregón” y el Parque de la Madre.

En dichos puntos habilitados, personal de la Sepasy atendió a no más de 4 personas al mismo tiempo, priorizando la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial constantemente.

Entre los beneficiarios está también Roger Iván Cabrera Rubio, quien calificó esta temporada como la peor desde que se dedica a la pesca, ya que además de que las ventas fueron afectadas por la pandemia, para los pescadores salir a la mar representaba exponer su vida “pues con la temporada de huracanes tan activa, no sabíamos si nos sorprendería algún fenómeno, entonces a veces optábamos por mejor no salir a pescar”.

“Sin duda, nos perjudicó la pandemia y el paso de fenómenos naturales, no pudimos sacar el ingreso ni siquiera el mínimo y, por lo tanto, la economía familiar estuvo muy baja, pero con el apoyo del Gobierno del Estado ahora sabemos que podremos sobrevivir a esto”, indicó.

El padre de 3 hijos menores de edad que dependen de él, indicó que este apoyo le brinda tranquilidad, pues contará con un sustento seguro durante esta temporada, lo que “como papá puedo decir que nos hace mucha falta y nos ayuda aún más”, señaló.

“Es un apoyo que nos cae muy bien, de esta forma en la que nos entregan el apoyo no lo malgastamos y podemos comprar cosas que realmente nos sirven y ahora mejor porque podemos comprar en más lugares con mejor y mayor variedad”, finalizó.

Cabe destacar que, para este año, el padrón de beneficiarios creció a 12 mil 122 pescadores, lo que significó, casi un 20 por ciento más que en el 2020, año en el cual se apoyó a 10,208 personas dedicadas a las actividades pesqueras con una inversión de 48.9 millones de pesos.

Los más de 12,000 pescadores beneficiarios de este apoyo pertenecen a 57 municipios del estado, entre ellos Acanceh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Celestún, Calotmul, Chankom, Chicxulub Pueblo, Conkal, Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich y Espita.

Además de Halachó, Hocabá, Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Mérida, Motul, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Tecoh, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tizimín, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.