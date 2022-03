David Faitelson: ‘José Luis Higuera defraudó a Grupo Omnilife’

David Faitelson aseguró que José Luis Higuera defraudó a Grupo Omnilife, además de señalar que el directivo quiere un porcentaje de 2 mil millones de pesos

MÉXICO.– El periodista de ESPN, David Faitelson, señaló que el exdirectivo del Guadalajara, José Luis Higuera, defraudó a Grupo Omnilife que encabeza Amaury Vergara, motivo por el que la relación no se encuentra en buenas condiciones.

“José Luis Higuera defraudó al Grupo Omnilife y hoy, con documentos apócrifos, pretende exigir un dinero por el crédito que se negoció cuando la señora Angélica Fuentes dejó vacías las arcas de la compañía y del club. Ayer, en Pachuca, fue directamente a provocar a Amaury Vergara”, aseguró Faitelson a través de sus redes sociales.

El comunicador y analista indicó que Higuera quiere un porcentaje del crédito que obtuvo, luego de que tenía un acuerdo con Jorge Vergara, razón por el que el asunto se trasladó a un tema legal.

“En Chivas creen que José Luis Higuera quiere un porcentaje del crédito de 2 mil millones de pesos que Omnilife consiguió cuando la señora Fuentes dejó vacías las cuentas del club. Higuera dijo tener un acuerdo con Jorge Vergara. Ahora ha acudido con abogado”, agregó.

En un video que circula a través de TikTok por la cuenta @Chatodosantos, se muestra al dueño de Chivas firmando algunos autógrafos, mientras que José Luis Higuera pasa a lado y se detiene a saludarlo, por lo que se acercó y lo tomó del brazo y extendió su mano.

“Amaury ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!”, externó José Luis Higuera. Posterior a ello, el actual dirigente del Atlético de Morelia, se quedó con la mano estirada, después de que el Amaury Vergara lo vio, por lo que le negó el saludo con la mano al reconocerlo.

“No, no, no, me saludes tú, no me saludes”, dijo Amaury Vergara, por lo que José Luis Higuera se alejó y enfocó su mirada en el celular.

José Luis Higuera fue destituido de su cargo director general del Club Deportivo Guadalajara el pasado 24 de julio del 2019, luego de cuatro años como dirigente del conjunto Rojiblanco. La destitución que estuvo a cargo del mismo Amaury Vergara, horas después de que se hizo público su nombramiento como nuevo presidente del Grupo Omnilife.