El programa «Ver Bien hace la Diferencia» ha beneficiado a 2,353 personas en los municipios

MÉRIDA.– Después de varios años de padecer problemas visuales, Reyna María Cel Cocom, al fin podrá retomar su trabajo en el bordado, tejido y la preparación de pasteles, para ayudar a la economía de su familia, tras la entrega de un par de lentes del programa “Ver bien hace la Diferencia”, que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable del estado.

Con 59 años de edad y oriunda del municipio de Quintana Roo, Reyna María es una de las 668 niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de 20 municipios beneficiados con dicho programa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán en este primer trimestre del 2022.

En este sentido, María Teresa Boehm Calero, directora general del DIF Yucatán señaló que durante la presente administración se han beneficiado a 2 mil 353 personas de los 106 municipios que han perdido parcialmente la vista, con la entrega de lentes gratuitos, para que puedan retomar sus actividades e integrarse al entorno familiar y social, así como impulsar su independencia personal.

Previo a la entrega, personal de la dependencia realizó la evaluación para identificar a los posibles beneficiarios, principalmente personas que no contaban con los recursos económicos suficientes para poder obtener un par de lentes por cuenta propia.

Durante esta entrega, también Marieli Ku Sosa, estudiante del municipio de Dzitás, señaló que gracias a este apoyo será más fácil continuar con sus estudios, “sé que no todos cuentan con el dinero suficiente para unos lentes y es de gran ayuda para mí porque no puedo ver bien y me ayudará para cuando inicie el bachiller, pueda leer y hacer mis tareas”, señaló.

En esta última entrega de 668 pares de lentes a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, se benefició a personas de los municipios de Ticul, Santa Elena, Muna, Opichén, Dzan, Chumayel, Tinum, Kantunil, Quintana Roo, Dzitás, Espita, Tizimín, Sucilá, Panabá, Buctzotz, Tekax, Suma de Hidalgo, Cacalchén, Teya y Kanasín.

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado y el DIF Yucatán continuarán apoyando a las familias yucatecas en situación de vulnerabilidad. Si deseas más información, puedes comunicarte al Departamento de Enlace Ciudadano al número de teléfono: (999) 942 20 30 ext. 14365. De lunes a viernes de 8 a. m. a 3 p. m.