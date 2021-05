Ivonne Ortega culpa a Rolando Zapata del fracaso del hospital de Ticul

MÉRIDA.– El fracaso del proyecto de construcción del Hospital de Ticul es responsabilidad de Rolando Zapata Bello por haber cancelado de forma anticipada el contrato, reveló ayer la ex gobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco, hoy candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano.

Además de culpar a su predecesor y ex compañero de partido, la exs gobernadora también consideró que Zapata Bello debería dar muchas explicaciones sobre este y muchos asuntos más que se registraron en la administración del priista.

“Si el contrato no se hubiera dejado (cancelado) anticipadamente, ese hospital estuviera funcionando y se hubieran salvado muchísimas vidas, que es lo que más me duele”, añadió.

La política ofreció una improvisada conferencia de prensa en el local de campaña de Movimiento Ciudadano luego de un evento que encabezó Dante Delgado, líder nacional de ese partido, en apoyo a sus candidatos en Yucatán (aunque no se vio a ninguno en la reunión).

Ahí ella culpó al exgobernador Zapata Bello de todo lo ocurrido en torno al fallido proyecto del hospital en Ticul con el cual se planeaba atender al sur del estado, según publican hoy medios locales.

Como se ha informado, el gobierno federal salió al rescate de ese hospital cuyo proyecto inició precisamente Ivonne Ortega y se canceló en la administración de Zapata Bello en medio de un litigio, y por lo cual se firmó un acuerdo con el actual gobierno del Estado para que el Seguro Social lo ponga en marcha y opere.

Entrevistada al respecto, la exmandataria priista y hoy candidata a diputada federal plurinominal y dirigente de Movimiento Ciudadano declaró:

“Qué bueno que se firmó el convenio y ojalá se pudiera investigar; todos ustedes que se dedican a eso, investiguen qué fue lo que pasó, es importante que se pueda saber qué fue lo que exactamente pasó, se dejó de pagar el PPS (Proyecto para Prestación de Servicios) y al dejarse de pagar, por supuesto esa obra que se ve ahí que pareciera un elefante blanco, hasta este momento no le había costado un solo centavo a Yucatán”, manifestó.

La expriista recordó que al hacer las denuncias, los amparos y el juicio hasta llegar a cortes internacionales y darle la razón a la empresa, se obligó al gobierno del Estado a pagar el servicio del recinto, “con la gran diferencia de que el hospital no estaba funcionando”.

“Hoy está con claridad en qué administración del gobierno está la culpabilidad de haber dejado de pagar”, puntualizó.

Ivonne Ortega declaró que “fue culpa de Rolando Zapata por dejar de pagar, no entiendo por qué haya dejado de pagar el acuerdo que ya se tenía de una licitación, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado, y que la gente de Ticul y de la zona dejó de recibir ese servicio”.

“Hoy me da mucho gusto que hayan firmado ese convenio, para que por lo menos con algo de lo que ya está allá se pueda dar el servicio a la sociedad de esa región”, añadió.

En opinión de la exmandataria estatal, “si el contrato no se hubiera dejado anticipadamente, el hospital estuviera funcionando y se hubieran salvado muchísimas vidas, que es lo que más me duele, ya fuera en la pandemia o fuera de ella, porque para que puedas llevar en un proceso de embarazo en esa zona, solo para llevar a una persona de comisarias, hay mujeres que fallecen porque no llegar a tiempo a una cesárea”.

La entrevistada recordó que ella firmó el convenio con una aproximación económica adecuada, “está documentado, en el Congreso se aprobó por unanimidad, y se quedó inconcluso porque tenía que darle un trámite para que sea un PPS, que empieza a pagar el Estado cuando empieza a dar el servicio, nunca dio el servicio la empresa, nunca se pagó ni un centavo”.

En este convenio el Estado aportó al IMSS lo único que tenía: el terreno para hacer el hospital, que era la única propiedad de la administración estatal, dijo Ivonne Ortega.

Por eso, concluyó la expriista, Zapata Bello debería dar una explicación no solo de este caso, sino de muchas cosas más, como del hospital que no se hizo en Tekax.