Oficial: adiós a la Ley Seca el 1 de septiembre. Se inicia nueva etapa de reactivación económica

GOBIERNO Y CÁMARAS EMPRESARIALES ACUERDAN LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE / ESE DÍA SE LEVANTA LA LEY SECA Y SE REANUDAN DIVERSAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS / TODOS DEBERÁN CUMPLIR CON EL USO CORRECTO DEL TAPABOCAS Y MEDIDAS DE HIGIENE Y SANA DISTANCIA

MÉRIDA.– El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó esta mañana la Firma del Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán con diferentes organismos empresariales, con los que Yucatán iniciará este 1 de septiembre una nueva fase rumbo a la reactivación económica en todo el estado en medio de la pandemia de Coronavirus.

En el evento, realizado en el Centro Internacional de Congresos, y acompañado del alcalde meridano Renán Barrera Concha, el gobernador Mauricio Vila Dosal, firmó el documento donde se acuerda levantar la Ley Seca a partir del martes 1 de septiembre.

La modalidad de venta será, nuevamente, con venta a domicilio, de lunes a jueves de 11 am a 10 pm y sábados y domingos de 11 am a 4 pm.

Se informó también de la reapertura de salas de cine y planas comerciales el mismo martes 1 de septiembre, la repaertura de gimnasios el 14 de septiembre y las iglesias el día 15 de septiembre.

En todos los casos, los ciudadanos deberán cumplir estrictamente con las medidas de sana distancia, higiene y uso de cubrebocas para asistir y estar en esos espacios.

También el día 1 podrán operar comercios de martes a sábado; la industria manufacturera no esencial y las construcciones de lunes a viernes. Profesionistas de lunes a jueves en labores presenciales y el resto de la semana con «home work» y sector gobierno que no brindan atención al público, de lunes a viernes.

Restaurantes podrán abrir de miércoles a domingo a partir del día 16 de septiembre con servicio de comedor y con servicio pickup y entrega a domicilio durante toda la semana.

También reabrirán el día 1 los centros comerciales y cines de lunes a viernes de 11 am a 8 pm.

Las zonas arqueológicas reabrirán cuando el INAH lo determine. (ProgresoHoy.com)