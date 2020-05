Varados 256 mexicanos, incluidos 8 yucatecos, a bordo de un crucero en el Mar Caribe

SON TRABAJADORES (TRIPULANTES) DE LA NAVIERA PRINCESS CRUISES, HAY DESESPERACIÓN, PUES LLEVAN 2 MESES SON TOCAR TIERRA / SON 256 MEXICANOS A BORDO DEL CRUCERO CARIBBEAN PRINCESS, ENTRE ELLOS OCHO YUCATECOS, QUIENES PIDEN AYUDA DEL GOBIERNO PARA PODER DESEMBARCAR Y REGRESAR A SUS HOGARES / SABEN QUE SE AUTORIZÓ EL ATRAQUE DEL CRUCERO DISNEY EN COZUMEL ESTE JUEVES, PERO A ELLOS NO SE LES PERMITE DESEMBARCAR Y PERMANECEN FONDEADOS EN BARBADOS

PROGRESO.– Luego de permanecer casi dos meses a bordo de un crucero y sin poder tocar tierra debido a las restricciones y cierre de puertos por la emergencia mundial del Coronavirus, 256 mexicanos que trabajan para la línea naviera Princess Cruises hicieron un llamado de auxilio al Gobierno de México para que les autorice desembarcar y llegar a sus hogares en diferentes estados del país.

Los mexicanos, quienes trabajan para diferentes cruceros de la citada naviera -propiedad de Carnival Corporation-, se encuentran a bordo del crucero Caribbean Princes, que también concentra a otros 544 trabajadores de diferentes nacionalidades.

Los tripulantes están en la nave desde el 15 de abril pasado. A bordo del crucero no hay casos de Coronavirus, pero ya comienzan a ser presas de la desesperación debido a que no están cerca de sus familias y no tienen fecha confirmada para poder desembarcar y viajar a sus casas.

Si bien cuentan con alimentos suficientes y hasta fueron colocados por separado en las cabinas de la embarcación, muchos de ellos están preocupados debido a que no tienen fecha segura para regresar a casa.

Además, señalaron que están enterados de la llegada del crucero Disney Fantasy a Cozumel -este jueves-, donde desembarcarán a tripulantes mexicanos y les llama la atención que al Caribbean Princess no le hayan autorizado atracar.

OCHO YUCATECOS A BORDO…

En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, los tripulantes mexicanos detallaron que a bordo de la nave hay ocho yucatecos, entre los que se incluyen 4 originarios de Mérida y cuatro de los municipios de Umán, Tunkás, Kanasín y Ticul.

Además, externaron que sus otros compañeros son originarios de Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Guadalajara, Quintana Roo y hasta de Campeche, entre otros estados.

Explicaron que los demás tripulantes que viajan a bordo del Carribbean Princess, son de Filipinas, India, Jamaica, Perú, Polonia, Serbia, Sudáfrica, España y Ucrania, entre otros quienes trabajan tanto para la Princess Cruises, como para la Holland American Line, que también es filial de la Carnival.

Hoy, indicaron los mexicanos entrevistados, cumplieron 58 días en a bordo de la embarcación turística, en espera de poder desembarcar y llegar a sus respectivos estados.

LA FLOTA PRINCESS…

Señalaron que actualmente son siete los cruceros de la Princess Cruises que se encuentran fondeados frente a Barbados, en el Mar Caribe, con cientos de trabajadores (tripulantes) a bordo quienes están en espera de poder desembarcar para trasladarse a sus hogares en diferentes países.

El Caribbean Princes es el único que lleva a bordo a tripulantes latinos.

Los otros barcos en espera en la zona del Caribe son el Emerald Princess, Regal Princess, Sky Princess, Island Princess, Coral Princess y el Crown Princess, quienes llevan a tripulantes según las regiones de origen de cada uno. También hay fondeados en la zona barcos de otras empresas navieras.

Añadieron que la base del barco está en Fort Lauderdale, Florida y que en estos dos meses, han pegado a puerto en dos ocasiones para avituallarse de alimentos y combustible. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la han pasado fondeados en el Caribe.

TEMOR POR SUICIDIOS A BORDO…

Hay preocupación, debido a que en la industria de los cruceros ya se han confirmado por lo menos tres suicidios de tripulantes en diferentes navieras, quienes se han lanzado al mar para intentar tocar tierra cuando sus barcos se acercan a los puertos para avituallarse.

Los mexicanos señalaron que ya añoran regresar a sus hogares y que esperan que el Gobierno autorice la llegada de su barco a algún puerto para que puedan trasladarse a sus estados, pues aseguraron que no hay enfermos a bordo.

Como se recordará, a fines de marzo pasado, autoridades autorizaron el desembarque en Progreso de 48 pasajeros del crucero Marella Explorer 2, de la naviera alemana TUI Cruises, varios de los cuales estaban enfermos de Covid-19 y de los cuales la mayoría fue trasladado en avión a Reino Unido y dos fallecieron en un hospital de Mérida. (#Entérate en ProgresoHoy.com)